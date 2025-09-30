"تجارة إربد" تبحث سبل تقليل كلف الطاقة على القطاع

وأكد ممثلو القطاع التجاري خلال الاجتماع برئاسة رئيس الغرفة محمد الشوحة، ومشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية تخفيف عبء الكلف التشغيلية المترتب على أصحاب المحال التجارية، ومنها فاتورة الطاقة الشهرية، لإدامة أعمال القطاع، وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد الشوحة دور الغرفة في خدمة قطاعها التجاري وتمكينه من خلال نهج التشاركية مع مختلف الجهات والدوائر المعنية للتسهيل على منتسبي القطاع.
وأشار إلى أن الغرفة ستتابع مطالب ومقترحات القطاع التجاري مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركة الكهرباء، والمتعلقة بإنشاء مزرعة للطاقة الشمسية للتزويد الكهربائي للمنشآت التجارية المشتركة بها من خلال الغرفة التجارية، إضافة إلى إعادة النظر بآليات ومهلة فصل التيار الكهربائي عن المحال التجارية، ورسوم إعادة التيار، وتوزيع وقت الذروة.
