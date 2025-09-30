الثلاثاء 2025-09-30 11:50 م
 

"تجارة إربد" تبحث سبل تقليل كلف الطاقة على القطاع

"تجارة إربد" تبحث سبل تقليل كلف الطاقة على القطاع
"تجارة إربد" تبحث سبل تقليل كلف الطاقة على القطاع
 
الثلاثاء، 30-09-2025 10:41 م
الوكيل الإخباري-  بحث اجتماع نظمته غرفة تجارة إربد، اليوم الثلاثاء، سبل تقليل كلف الطاقة على القطاع التجاري في المحافظة.اضافة اعلان


وأكد ممثلو القطاع التجاري خلال الاجتماع برئاسة رئيس الغرفة محمد الشوحة، ومشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية تخفيف عبء الكلف التشغيلية المترتب على أصحاب المحال التجارية، ومنها فاتورة الطاقة الشهرية، لإدامة أعمال القطاع، وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني.

وأكد الشوحة دور الغرفة في خدمة قطاعها التجاري وتمكينه من خلال نهج التشاركية مع مختلف الجهات والدوائر المعنية للتسهيل على منتسبي القطاع.

وأشار إلى أن الغرفة ستتابع مطالب ومقترحات القطاع التجاري مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركة الكهرباء، والمتعلقة بإنشاء مزرعة للطاقة الشمسية للتزويد الكهربائي للمنشآت التجارية المشتركة بها من خلال الغرفة التجارية، إضافة إلى إعادة النظر بآليات ومهلة فصل التيار الكهربائي عن المحال التجارية، ورسوم إعادة التيار، وتوزيع وقت الذروة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

م

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

خبير مصري يكشف عن كيفية فرض السيسي رؤيته على ترامب

عربي ودولي خبير مصري يكشف عن كيفية فرض السيسي رؤيته على ترامب

ل

أخبار محلية أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات

g

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم فعاليات تدريبية وتوعوية متنوعة

لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعيان تختتم نقاشية العقبة ومعان

أخبار محلية لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعيان تختتم نقاشية العقبة ومعان

الإعدام لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق

عربي ودولي الإعدام لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق

دول عربية تدعو القطاع للقبول بخطة ترامب والتعامل بإيجابية

عربي ودولي دول عربية تدعو القطاع للقبول بخطة ترامب والتعامل بإيجابية

ا

فلسطين بن غفير يهاجم نتنياهو بسبب الموافقة على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة



 
 





الأكثر مشاهدة