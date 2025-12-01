الإثنين 2025-12-01 04:46 م

تجديد الاعتماد الدولي للمجلس التمريضي الأردني حتى 2029

الإثنين، 01-12-2025

الوكيل الإخباري-   حصل المجلس التمريضي الأردني على الاعتماد الدولي من المركز التمريضي الأميركي للاعتماد والإشهاد، كمزود معتمد لبرامج التطوير المهني المستمر في التمريض، للفترة 2025–2029، ليواصل مسيرة تميز واعتماد دولي بدأت منذ عام 2009.

وقال المجلس في بيان الاثنين، إن المجلس أصبح أول مؤسسة أردنية تنال هذا الاعتماد، واستمرت هذه الريادة وصولا إلى تجديد الاعتماد للمرة الخامسة حتى عام 2029.


ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا على التزام المجلس بتطبيق معايير الجودة العالمية، والارتقاء بقدرات الكوادر التمريضية بما ينسجم مع احتياجات النظام الصحي الوطني.


وأكد أمين عام المجلس، الدكتور هاني النوافلة، أن رعاية سمو الأميرة منى الحسين رئيس المجلس التمريضي الأردني وتوجيهاتها المستمرة شكلت الركيزة الأساسية في تقدم المجلس وتطوره.

 
 


