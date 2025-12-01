تجديد الاعتماد الدولي للمجلس التمريضي الأردني حتى 2029

وقال المجلس في بيان الاثنين، إن المجلس أصبح أول مؤسسة أردنية تنال هذا الاعتماد، واستمرت هذه الريادة وصولا إلى تجديد الاعتماد للمرة الخامسة حتى عام 2029.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا على التزام المجلس بتطبيق معايير الجودة العالمية، والارتقاء بقدرات الكوادر التمريضية بما ينسجم مع احتياجات النظام الصحي الوطني.
وأكد أمين عام المجلس، الدكتور هاني النوافلة، أن رعاية سمو الأميرة منى الحسين رئيس المجلس التمريضي الأردني وتوجيهاتها المستمرة شكلت الركيزة الأساسية في تقدم المجلس وتطوره.
