السعودية تقدّم دعماً يبلغ 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية

الوكيل الإخباري- سلّم السفير السعودي لدى الأردن سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، بمقر السفارة اليوم الاثنين، وزير التخطيط والتعاون الدولي ومُسَيِّر أعمال وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، الدكتور اسطفان سلامة، الدعم المالي المقدم لدولة فلسطين من المملكة العربية السعودية بقيمة 90 مليون دولار، في إطار الدعم السعودي المستمر لدولة فلسطين للعام 2025. اضافة اعلان





وقال السفير إن هذا الدعم يأتي في إطار حرص قيادة المملكة على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف معاناته في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، ودعم قطاعات حيوية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وذلك امتدادًا للدعم المتواصل الاقتصادي والتنموي والإغاثي والإنساني من قبل المملكة لدولة فلسطين.



وأكد التزام المملكة الراسخ والتاريخي والمتواصل بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة، مشيراً إلى الجهود السياسية التي بذلتها المملكة أخيراً في إطار رئاستها بمشاركة فرنسا للمؤتمر الدولي رفيع المستوى في نيويورك لتسوية قضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين، والنتائج التي حققها بالاعتراف الدولي الواسع بالدولة الفلسطينية وحلّ الدولتين.



من جانبه، أشاد الوزير سلامة بالدعم المالي والسياسي المتواصل للمملكة، مؤكداً أهمية هذه المساهمة في التخفيف من حدّة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين، في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة، معبّراً عن تقديره العميق للموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.



وثمّن الموقف التاريخي الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، معبّراً عن امتنان وتقدير السلطة الفلسطينية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمهما السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم للفلسطينيين.

