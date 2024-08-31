تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيلول بقيمة صفر

12:04 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول المقبل لعام 2024 بقيمة صفر. اضافة اعلان





وأضافت بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر آب الحالي.