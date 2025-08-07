الجمعة 2025-08-08 12:23 ص
 

تحديد موعد استقبال طلبات الاستفادة من "مكرمة الجيش"

الجيش
القوات المسلحة الأردنية
 
الخميس، 07-08-2025 06:34 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية/ فرع المكرمة الملكية السامية أنه سيبدأ استقبال طلبات الاستفادة من بعثات المكرمة الملكية السامية لأبناء وبنات العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية اعتباراً من الساعة العاشرة من يوم الإثنين الموافق 11 آب 2025 ولغاية نهاية يوم الثلاثاء الموافق 19 آب 2025 على الموقع الإلكتروني (demc.jaf.mil.jo).اضافة اعلان


ودعت الراغبين بالابتعاث على نفقة المكرمة الملكية السامية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم تقديم طلب لوحدة تنسيق القبول الموحد، كما يجب على الطالب التقدم بطلب الاستفادة من بعثات المكرمة الملكية السامية والاطلاع على شروط وتعليمات الابتعاث والفئات المستفيدة من البعثة وشروطها وكيفية الدخول إلى الموقع الإلكتروني والدفع الإلكتروني عبر تطبيق ( efawateercom) عن طريق الموقع أعلاه.

ولغايات الاستفسار عن طلبات المكرمة الملكية السامية والاستفسارات المتعلقة بمجانية التعليم (الجسيم) وأي استفسارات متعلقة بمعاملات الابتعاث تم استحداث منصة الكترونية على الرابط التالي (edcm.jaf.mil.jo/ords/r/mkr/ask) كما تم تخصيص مقسم الكتروني لنفس الغاية على الرقم (5669000-06) وسيتم الإجابة على استفساراتكم من الساعة 0800 وحتى الساعة 1500 خلال ساعات الدوام الرسمي وسيتم تفعيله بنفس التاريخ أعلاه.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

ل

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

عربي ودولي بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

عربي ودولي واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

ألمانيا تطلق مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة تحديات المستقبل

عربي ودولي ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

أسواق ومال الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

ل

أخبار محلية قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة

فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"

عربي ودولي فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"



 
 





الأكثر مشاهدة