تخريج مشاركات بجائزة الحسن للشباب

واستهدف المخيم الذي استمر 3 أيام تعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي، وإثراء معرفتهم التاريخية من خلال أنشطة تدريبية وتعليمية.
واشتملت فعاليات المخيم على توقيع المشاركات على مدونة السلوك، وجولة تعليمية داخل متحف الأردن، ومحاضرات حول الإسعافات الأولية، وسجل الجائزة المحوسب.
وشهد اليوم الثاني، نشاطات متنوعة بدأت بتمارين صباحية وجولة في مدينة جرش الأثرية، ومسير في منطقة العالوك لمسافة 6 كيلومترات، ووجبة غداء ضمن نشاطات التعايش، ومحاضرات حول استخدام الخارطة والبوصلة.
وتلقت المشاركات باليوم الختامي، محاضرة توعوية عن آفة المخدرات ومخاطرها الاجتماعية، تلتها زيارة إلى صرح الشهيد وفي نهاية اليوم وزعت الشهادات عليهن، تقديرًا لمساهمتهن في إنجاح المخيم.
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