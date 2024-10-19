تخريج مشاركات بجائزة الحسن للشباب

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم السبت، في عمان، فعاليات مخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى البرونزي، الذي نظمته وزارة الشباب، بمشاركة عدد من إناث إقليم الجنوب.

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واستهدف المخيم الذي استمر 3 أيام تعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي، وإثراء معرفتهم التاريخية من خلال أنشطة تدريبية وتعليمية.



واشتملت فعاليات المخيم على توقيع المشاركات على مدونة السلوك، وجولة تعليمية داخل متحف الأردن، ومحاضرات حول الإسعافات الأولية، وسجل الجائزة المحوسب.



وشهد اليوم الثاني، نشاطات متنوعة بدأت بتمارين صباحية وجولة في مدينة جرش الأثرية، ومسير في منطقة العالوك لمسافة 6 كيلومترات، ووجبة غداء ضمن نشاطات التعايش، ومحاضرات حول استخدام الخارطة والبوصلة.