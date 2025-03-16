 
الأحد 2025-03-16 04:37 م
 




            

        








    

        

        

            "تربية الطفيلة" تنظم دورة حول تقييم المخاطر والأزمات
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                وزارة التربية والتعليم
            
                

                    وزارة التربية والتعليم 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        02:46 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   نظمت مديرية تربية الطفيلة دورة تدريبية بعنوان: "أداة التقييم الذاتي لإدارة المخاطر والأزمات"، بمشاركة 88 معلما ومعلمة من ضباط الارتباط في مختلف المدارس التابعة للمديرية.
اضافة اعلان

وأكد مدير المديرية، الدكتور عمران اللصاصمة، أهمية دور ضباط الارتباط في التعرف على المخاطر والأزمات المحتملة ورصدها بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل معها.

وأشار إلى ضرورة تعزيز قدرات ضباط الارتباط بالمدارس في إدارة المخاطر، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتطبيق أداة التقييم الذاتي.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                ىلا
                            
                    
                    

                        
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                                نعهنهن
                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
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