"تربية الطفيلة" تنظم دورة حول تقييم المخاطر والأزمات

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية تربية الطفيلة دورة تدريبية بعنوان: "أداة التقييم الذاتي لإدارة المخاطر والأزمات"، بمشاركة 88 معلما ومعلمة من ضباط الارتباط في مختلف المدارس التابعة للمديرية.

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وأكد مدير المديرية، الدكتور عمران اللصاصمة، أهمية دور ضباط الارتباط في التعرف على المخاطر والأزمات المحتملة ورصدها بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل معها.