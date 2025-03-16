"تربية الطفيلة" تنظم دورة حول تقييم المخاطر والأزمات

وأكد مدير المديرية، الدكتور عمران اللصاصمة، أهمية دور ضباط الارتباط في التعرف على المخاطر والأزمات المحتملة ورصدها بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل معها.
وأشار إلى ضرورة تعزيز قدرات ضباط الارتباط بالمدارس في إدارة المخاطر، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتطبيق أداة التقييم الذاتي.
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