مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير الصحة

الوكيل الإخباري- عقد مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول برئاسة وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة المستشفى، الدكتور إبراهيم البدور، بحضور جميع أعضاء المجلس.

وبحث المجلس، خلال الاجتماع، مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية، أبرزها تطوير الخدمات الطبية والإدارية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى استعراض الخطط المستقبلية في مجالات التعليم الطبي والتدريب المستمر.



وأكد الدكتور البدور أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج التطويرية، وتبني مبادرات تُسهم في تحسين تجربة المرضى، وتعزيز مكانة المستشفى كمؤسسة صحية مرجعية على مستوى المملكة، مشدداً على ضرورة دعم الكوادر الطبية والتمريضية، وتحسين بيئة العمل لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية.



وناقش المجلس أبرز التحديات التي تواجه سير العمل في المستشفى، وآليات التغلب عليها ضمن خطط واقعية قابلة للتنفيذ.