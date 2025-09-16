مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير الصحة

وبحث المجلس، خلال الاجتماع، مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية، أبرزها تطوير الخدمات الطبية والإدارية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى استعراض الخطط المستقبلية في مجالات التعليم الطبي والتدريب المستمر.
وأكد الدكتور البدور أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج التطويرية، وتبني مبادرات تُسهم في تحسين تجربة المرضى، وتعزيز مكانة المستشفى كمؤسسة صحية مرجعية على مستوى المملكة، مشدداً على ضرورة دعم الكوادر الطبية والتمريضية، وتحسين بيئة العمل لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية.
وناقش المجلس أبرز التحديات التي تواجه سير العمل في المستشفى، وآليات التغلب عليها ضمن خطط واقعية قابلة للتنفيذ.
وعلى هامش الاجتماع، زار وزير الصحة مركز التدريب والتعليم والدراسات التابع للمستشفى، حيث استمع إلى شرح موجز حول طبيعة البرامج والدورات التدريبية التي يعقدها المركز، مثنيا على الجهود المبذولة في تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر الصحية.
