الأردن يرحب بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الثلاثاء، 16-09-2025 11:39 م
الوكيل الإخباري-  رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيّتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقَد في نيويورك الأسبوع المُقبِل؛ خطوة هامة باتجاه إنهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تثمين المملكة لهذا التوجّه الذي ينسجم مع الجهود الدولية الرامية إلى مزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني.
 
 
