أنشطة متنوعة لتمكين الشباب وتفعيل دورهم المجتمعي

الوكيل الإخباري- نظمت مراكز شبابية، أمس الثلاثاء، أنشطة متنوعة في عدد من المحافظات، استهدفت تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في خدمة المجتمع.

اضافة اعلان



ففي إربد، نظم مركز شباب الشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية، جلسة حوارية تناولت سبل الحد من العادات المجتمعية السلبية، بمشاركة 18 شاباً من منتسبي المركز.



وتناول رئيس المركز فادي الظواهرة، أبرز العادات السلبية المنتشرة في المجتمع مثل الواسطة والمحسوبية والتنمّر وضعف ثقافة الحوار، والإسراف في المناسبات، والعنف اللفظي والجسدي والإشاعات، مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكيات تُضعف التماسك الاجتماعي وتحدّ من فرص التنمية.



كما نظم مركز شباب دير أبي سعيد النموذجي، محاضرة حول السوق الحر والمواقع الإلكترونية ودورها في التمكين الاقتصادي، بمشاركة 30 شاباً من الفئة العمرية 17–24 عاماً، بهدف تعريف المشاركين بأهمية المواقع الإلكترونية، ودورها في التمكين للأفراد والشركات والمجتمعات.



وفي مركز شباب بيت راس، التابع لمديرية شباب إربد، نظمت ندوة علمية حول "الأمن السيبراني والحماية الرقمية"، بمشاركة 20 شاباً ضمن الفئة العمرية من 15–17 عاماً.



وتناولت الندوة مفهوم الأمن السيبراني وأهميته، وطرق حماية الشبكات، وأبرز مجالات الأمن السيبراني ومنها أمن التطبيقات، أمن العمليات، وأمن الأجهزة المحمولة، إضافة للحديث عن الاختراقات الشائعة، وكيفية إنشاء كلمات مرور قوية وحمايتها من محاولات الاختراق.



من جهتها، أطلقت مؤسسة رواد التنمية في الطفيلة سلسلة تدريبات متخصصة، استهدفت القطاع الشبابي الريادي بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد مكتب الطفيلة، حيال الريادة الرقمية، لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، والابتكار بين الشباب، وضمن دورات تأهيل الطلبة والخريجين لسوق العمل.



وبين مدير المركز معاذ العكايلة أن الدورات تهدف إلى تمكين الشباب والشابات من تحويل أفكارهم ومقترحاتهم إلى مشاريع ريادية ناجحة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع.



ونظم مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج ورشة تدريبية حول تعريف الشباب بالمساءلة القانونية، بمشاركة 20 شاباً من منتسبي المركز ضمن الفئة العمرية 14–24 عاماً.



كما عقدت في مركز شباب البويضة ورشة عمل بعنوان: "استخدامات الواقع الافتراضي"، شارك فيها 25 شابا من الفئة العمرية 14- 16عاما.



ونفذ مركزا شباب وشابات قضاء الموجب نشاطًا توعويًا بعنوان: "الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها"، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين في قضاء الموجب.



وقال مدير شباب الكرك، الدكتور يعقوب الحجازين، إن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز ثقافة الأمن الرقمي لدى الشباب وحمايتهم من التحديات الإلكترونية المتزايدة.



وقدمت المحاضرة إيمان الشقور شرحاً حول أبرز أشكال الجرائم الإلكترونية المنتشرة، والمخاطر المترتبة عليها، إضافةً إلى توضيح سبل الحماية والوقاية من التعرض لها، وضرورة رفع الوعي لدى الشباب في التعامل مع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن.



وفي معان، نظمت مديرية الشباب جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في نسختها الثالثة، في قاعة مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي في معان.



وتناول مدير شباب معان، ممدوح أبو تايه، أهداف الجائزة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على المبادرة والعطاء، مؤكداً دورها في تعزيز روح المواطنة الإيجابية وخدمة المجتمع.