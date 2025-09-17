الاحتلال يفجر روبوتات مفخخة شمال غربي غزة

-
أخبار متعلقة
3 شهداء من أسرة واحدة في قصف على خيمة نازحين في مواصي خان يونس
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من مليون غزي يرفضون النزوح القسري
كندا: الهجوم البري الجديد الذي تشنه إسرائيل على مدينة غزة "مروع"
رويترز: اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن
جيش الاحتلال يعرض على الحكومة جميع تداعيات اجتياح مدينة غزة
رابطة العالم الإسلامي تحذر من التداعيات الكارثية لاجتياح غزة
مصادر إسرائيلية: عملية غزة بدأت تدريجيا بناء على طلب واشنطن
نتنياهو يريد إجلاء سكان مدينة غزة بشكل أسرع