وزير الأوقاف يرعى احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري- رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفال الديني الذي أقامه مسجد زيد بن ثابت في منطقة الجبيهة؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الخلايلة إن ذكرى المولد النبوي الشريف فرصة لاستذكار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة والتأسي بأفعاله وأخلاقه وتعاملاته واستحضار الأخلاق النبوية التي نحن بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت.



وأكد أهمية توجيه وتربية النشء والأجيال للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نستعيد الانسان المسلم، ونتحمل المسؤولية التي حملها الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الانسان والحضارة بالعمل المستمر والعلم والإيمان والتخطيط المحكم.