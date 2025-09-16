وزير الأوقاف يرعى احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف

وقال الخلايلة إن ذكرى المولد النبوي الشريف فرصة لاستذكار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة والتأسي بأفعاله وأخلاقه وتعاملاته واستحضار الأخلاق النبوية التي نحن بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت.
وأكد أهمية توجيه وتربية النشء والأجيال للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نستعيد الانسان المسلم، ونتحمل المسؤولية التي حملها الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الانسان والحضارة بالعمل المستمر والعلم والإيمان والتخطيط المحكم.
واشتمل الاحتفال على فقرات إنشادية تغنت بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة.
