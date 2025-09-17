اكتشاف حطام "سفينة أشباح" غرقت قبل 140 عامًا في أمريكا- فيديو

الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية ويسكونسن التاريخية وجمعية آثار الغوص في الولاية عن اكتشاف حطام السفينة الشراعية "إف جيه كينغ"، التي غرقت قبل نحو 140 عامًا خلال عاصفة عنيفة قبالة سواحل ويسكونسن.

وقاد فريق البحث الباحث بريندون بايلود، الذي أوضح أن الحطام تم العثور عليه في 28 يونيو/حزيران قبالة بلدة بيلي الصغيرة في شبه جزيرة دور، على امتداد بحيرة ميشيغان.



السفينة "إف جيه كينغ" بُنيت عام 1867 في توليدو بولاية أوهايو، ويبلغ طولها 44 مترًا، وكانت تستخدم لنقل الحبوب وخام الحديد. وظلت محل بحث منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن تضارب الروايات حول موقع غرقها أعاق العثور عليها، ما منحها لقب "سفينة أشباح".



وأثار الاكتشاف دهشة الباحثين، إذ وُجد هيكل السفينة سليمًا بشكل لافت، رغم مرور أكثر من قرن على غرقها.



ويُعد هذا الاكتشاف إضافة جديدة إلى سلسلة من حطام السفن التي تم العثور عليها مؤخرًا في ولاية ويسكونسن، حيث تُقدّر جامعة ويسكونسن المائية عدد السفن الغارقة في البحيرات العظمى بين 6,000 و10,000، معظمها لا يزال مفقودًا.