في الصين.. اكتشاف تحنيط قديم ومعقّد يكشف أسرارا غريبة - فيديو

الوكيل الإخباري- اكتشف علماء رفات بشرية تعود إلى ما بين 4 آلاف و12 ألف عام في الصين وفيتنام ومناطق أخرى من الهند الصينية، تُظهر آثارًا لتحنيط حراري باستخدام الحرارة والدخان.

وأشارت الدراسة، المنشورة في مجلة PNAS، إلى أن الجثث دُفنت بوضع القرفصاء، وتعرضت لحرارة خفيفة ودخان، ما يدل على تقنية تحنيط متقدمة.



ويرى العلماء أن هذه الممارسة ربما بدأت قبل آلاف السنين مما كان يُعتقد، وقد تكون مرتبطة بجماعات بشرية هاجرت مبكرًا إلى المنطقة من إفريقيا.