في الصين.. اكتشاف تحنيط قديم ومعقّد يكشف أسرارا غريبة - فيديو

وأشارت الدراسة، المنشورة في مجلة PNAS، إلى أن الجثث دُفنت بوضع القرفصاء، وتعرضت لحرارة خفيفة ودخان، ما يدل على تقنية تحنيط متقدمة.
ويرى العلماء أن هذه الممارسة ربما بدأت قبل آلاف السنين مما كان يُعتقد، وقد تكون مرتبطة بجماعات بشرية هاجرت مبكرًا إلى المنطقة من إفريقيا.
