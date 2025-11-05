تزويد 291 حافلة ضمن حدود أمانة عمّان من أصل 350 بأنظمة نقل ذكية

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الحافلات التي جرى تزويدها بأنظمة النقل الذكية داخل حدود أمانة عمّان الكبرى 291 حافلة من أصل 350 حافلة مستهدفة ضمن المشروع، وفق تقرير نتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) لقطاع النقل.

اضافة اعلان



وأشار التقرير ، أن نسبة إنجاز مشروع التنبؤ بالنقل عبر النظام المحوسب قرابة 80%، بما يعكس التقدم المتسارع في مشروع التحول نحو منظومة نقل متطورة تعتمد على التكنولوجيا.