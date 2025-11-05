تزويد 291 حافلة ضمن حدود أمانة عمّان من أصل 350 بأنظمة نقل ذكية

وأشار التقرير ، أن نسبة إنجاز مشروع التنبؤ بالنقل عبر النظام المحوسب قرابة 80%، بما يعكس التقدم المتسارع في مشروع التحول نحو منظومة نقل متطورة تعتمد على التكنولوجيا.
كما أنجزت وزارة النقل إعداد الدراسات والتصاميم لمشروع المخطط الشمولي لمركز حدود جابر، كما جرى طرح عطاء استثمار اللوحات الإعلانية الإلكترونية على الطرق ضمن مشروع استثمار اللوحات الإعلانية في مجموعته الأولى، وفق التقرير.
