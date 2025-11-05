الأربعاء 2025-11-05 11:44 ص
 

تزويد 291 حافلة ضمن حدود أمانة عمّان من أصل 350 بأنظمة نقل ذكية

رؤية عمّان تكشف لبرنامج الوكيل سبب حوادث الدهس بالباص السريع
الباص السريع
 
الأربعاء، 05-11-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد الحافلات التي جرى تزويدها بأنظمة النقل الذكية داخل حدود أمانة عمّان الكبرى 291 حافلة من أصل 350 حافلة مستهدفة ضمن المشروع، وفق تقرير نتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) لقطاع النقل.

اضافة اعلان


وأشار  التقرير ، أن نسبة إنجاز مشروع التنبؤ بالنقل عبر النظام المحوسب قرابة 80%، بما يعكس التقدم المتسارع في مشروع التحول نحو منظومة نقل متطورة تعتمد على التكنولوجيا.


كما أنجزت وزارة النقل إعداد الدراسات والتصاميم لمشروع المخطط الشمولي لمركز حدود جابر، كما جرى طرح عطاء استثمار اللوحات الإعلانية الإلكترونية على الطرق ضمن مشروع استثمار اللوحات الإعلانية في مجموعته الأولى، وفق التقرير.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ك

منوعات خلاف مدرسي يتحول إلى جريمة دهس داخل "كمباوند" فاخر في مصر

مبنى مديرية الأمن العام.

أخبار محلية القبض على مطلوبين بعمان .. تفاصيل صادمة حول التهم الموجهة إليهما !

اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة

أخبار محلية اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة

الفلبين

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى أكثر من 90

أعلام تحمل شعار جامعة الدول العربية

أخبار محلية الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل

3256325

منوعات شجار زوجين يؤخر طائرة عن الإقلاع في فيتنام (صورة)

5

منوعات "توبيخ" متسابقة علناً يهزّ منظمة ملكة جمال الكون في تايلاند (فيديو)

غزة

فلسطين منظمات إغاثية: كارثة إنسانية تلوح في غزة مع اقتراب الشتاء



 
 





الأكثر مشاهدة