أمانة عمّان وإدارة السير تنظمان الشوارع بحملة طلاء الكندرين باللونين الأبيض والأحمر

وتركز الحملة على تعزيز السلامة المرورية من خلال تحديد المناطق التي يُمنع فيها الوقوف والتوقف بجانب الأرصفة المطلية باللونين الأبيض والأحمر، وخاصة بالقرب من المستشفيات والمدارس والمرافق العامة، بما يسهم في تحسين انسيابية السير والحد من الازدحامات المرورية.
وأكدت الأمانة أن الوقوف أو التوقف بجانب الأرصفة المطلية باللونين الأبيض والأحمر، أو على طول الخطوط الحمراء في الشوارع، يُعد مخالفة مرورية وأنه سيتم رصد هذه المخالفات إلكترونيا عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في مختلف المواقع.
ودعت أمانة عمّان الكبرى وإدارة السير جميع السائقين إلى الالتزام بتعليمات الوقوف والتوقف، والانتباه إلى الشواخص المرورية المحدثة، تجنّبا للمخالفات والغرامات.
