أمانة عمّان وإدارة السير تنظمان الشوارع بحملة طلاء الكندرين باللونين الأبيض والأحمر

05:22 م

الوكيل الإخباري- تبدأ أمانة عمّان الكبرى وبالتعاون مع إدارة السير، تنفيذ حملة ميدانية شاملة تهدف إلى طلاء كندرين الأرصفة باللونين الأبيض والأحمر، ورسم خطوط حمراء على جوانب الشوارع في مواقع حيوية، إلى جانب تعزيز الشواخص المرورية لمنع الوقوف والتوقف في تلك المواقع، وذلك ضمن جهودها لتنظيم وانسيابية حركة المرور وضبط مخالفات الوقوف والتوقف. اضافة اعلان





وتركز الحملة على تعزيز السلامة المرورية من خلال تحديد المناطق التي يُمنع فيها الوقوف والتوقف بجانب الأرصفة المطلية باللونين الأبيض والأحمر، وخاصة بالقرب من المستشفيات والمدارس والمرافق العامة، بما يسهم في تحسين انسيابية السير والحد من الازدحامات المرورية.



وأكدت الأمانة أن الوقوف أو التوقف بجانب الأرصفة المطلية باللونين الأبيض والأحمر، أو على طول الخطوط الحمراء في الشوارع، يُعد مخالفة مرورية وأنه سيتم رصد هذه المخالفات إلكترونيا عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في مختلف المواقع.



ودعت أمانة عمّان الكبرى وإدارة السير جميع السائقين إلى الالتزام بتعليمات الوقوف والتوقف، والانتباه إلى الشواخص المرورية المحدثة، تجنّبا للمخالفات والغرامات.