عجلون: حركة سياحية نشطة ونسبة إشغال مرتفعة

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون، اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة وارتفاعا ملحوظا في نسب الإشغال في المواقع السياحية والمرافق الإيوائية، مع تزايد أعداد الزوار المحليين والعرب والأجانب للاستمتاع بجمال الطبيعة وبيئة المحافظة الفريدة.

وقال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة، إن الحركة السياحية النشطة التي تشهدها المحافظة، تمثل مؤشرا إيجابيا على نجاح الجهود المشتركة بين وزارة السياحة وهيئة الاستثمار والمنطقة التنموية في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار السياحي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المجتمع المحلي.



وأضاف أن "التلفريك" يستقبل أعدادا متزايدة من العائلات والزوار من مختلف المناطق وهو ما عزز من أهمية الموقع كعنصر أساسي ضمن التجربة السياحية الشاملة في المحافظة.



وقال مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي عدي القضاة، إن نسبة الإشغال في المحمية والمرافق التابعة لها بلغت نحو 60 بالمئة فيما بلغ عدد الزوار اليوم للمحمية حوالي 2100 زائر، مؤكدا أن هذا الإقبال يعكس مكانة المحافظة كوجهة سياحية بارزة على خريطة السياحة الوطنية.



وأشارت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، إلى أن تنوع المنتج السياحي في عجلون من المسارات البيئية إلى المواقع الأثرية والمنتجات التراثية جعلها مركز جذب للسياحة الداخلية ضمن برنامج "أردننا جنة" الذي يسهم في دعم الحركة السياحية بالمحافظات.