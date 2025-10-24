استقرار الدولار وارتفاع اليورو والاسترليني وانخفاض الين

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.06 بالمئة عند 1.163 دولار.
وأظهر استطلاع نُشر اليوم، أن نشاط الأعمال التجارية في منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع من المتوقع في تشرين الأول بقيادة قطاع الخدمات في التكتل، وفق شبكة (سي إن بي سي).
وانخفض الين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين إلى 152.87 مقابل الدولار.
وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من اليوم، أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ظلت أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، مما يُبقي على توقعات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة ليصل إلى 1.334 دولار بعد مبيعات تجزئة فاقت التوقعات، مدعومة بطلب على الذهب من تجار المجوهرات عبر الإنترنت.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو 1 بالمئة هذا الأسبوع بعد بيانات تضخم ضعيفة، مما عزز توقعات المستثمرين بخفض بنك إنكلترا لأسعار الفائدة هذا العام.
