تعرفوا على السيرة الذاتية لفريق حكومة جعفر حسان

الوكيل الإخباري- ينشر موقع الوكيل الاخباري السيرة الذاتية لوزراء حكومة الدكتور جعفر حسان الذي أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاربعاء.

اضافة اعلان

وتاليا السير الذاتية لأعضاء حكومة جعفر حسان



رئيس الوزراء جعفر عبد عبد الفتاح حسان

من مواليد عام 1968، وهو متزوج ولديه 3 أولاد، ويحمل حسّان درجة الدكتوراه والماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من معهد الدراسات الدولية بجامعة جنيف /سويسرا.

كما يحمل درجات الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، والماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، والبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس / فرنسا.

وأهم المناصب التي شغلها؛ في عام 1991 ملحق في وزارة الخارجية، وانتدب للعمل في الديوان الملكي الهاشمي حيث عمل في مكتب سمو السكرتير العسكري لجلالة الملك في الأعوام (1993 – 1995)، ثم التحق ببعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف للأعوام (1995 – 1999).

وانتدب حسّان للعمل في الديوان الملكي الهاشمي حيث عمل في مكتب سمو المستشار الثقافي لجلالة الملك وفي مجلس أمن الدولة في الأعوام (1999 – 2001)، وعمل قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001 – 2006).

وعمل مديرا لدائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي بالدرجة العليا للأعوام (2006 – 2009)، ثم عمل وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي للأعوام (2009 -2013) في حكومة سمير الرفاعي الأولى والثانية وحكومة معروف البخيت الثانية وحكومة عون الخصاونة وحكومة فايز الطراونة الثانية وحكومة عبدالله النسور الأولى. وشغل بصفته وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي منصب محافظ الأردن لدى البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وشغل أيضا مديراً لمكتب جلالة الملك للأعوام (2018-2014)، ونائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في العام 2018، ومديرا لمكتب جلالة الملك قبل تكليفه بتشكيل الحكومة منذ 4 أيار 2021.

والأوسمة التي حصل عليها حسّان؛ وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة، وسام الجدارة من درجة الصليب الأعظم من البرتغال، وسام Order of the Crown Grand Cross من بلجيكا، وسام Order of Merit of the Italian Republic من إيطاليا.



أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين

الصفدي من مواليد مدينة الزرقاء عام 1962، ويحمل شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة اليرموك، وشهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس في الولايات المتحدة.

أما أهم المناصب التي شغلها، فنائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، وعمل مستشارا لجلالة الملك عبدالله الثاني.

كما عمل محررا مسؤولا في جريدة الاتحاد الإماراتية، ورئيس تحرير ومسؤولا وكاتبا يوميا في صحيفة الغد، ومتحدثا رسميا في بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

وعمل رئيس تحرير مسؤولا في صحيفة الجوردان تايمز وكاتبا سياسيا فيها، ومديرا لدائرة الإعلام في الديوان الملكي الهاشمي، وسكرتيرا إعلاميا للأمير الحسن بن طلال.

وعمل الصفدي كاتبا ومراسلا تلفزيونيا في الأردن للعديد من وسائل الإعلام العربية والدولية المرموقة.

كما عمل عضوا في مجالس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والمجلس الأعلى للإعلام، والاتحاد العربي للبث التلفزيوني (نائبا للرئيس)، وهيئة التنسيق بين المحطات الفضائية العربية (رئيسا)، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، ومؤسسة نهر الأردن.

وحصل على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى ووسام الاستقلال من الدرجة الثانية.

عزمي محمود مفلح محافظة وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي

شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، ويحمل درجتي الدكتوراه في الطب من جامعة دمشق عام 1977، والدكتوراه في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1984.

وتولى محافظة عدة مناصب أكاديمية بدءا برئيس قسم علم الأنسجة والأحياء الدقيقة والطب الشرعي (1992 – 1994)، ونائب عميد كلية الطب (1998-2006)، وعميد كلية الطب (2010 – 2013)، ونائب رئيس الكليات العلمية (2013 – 2016)، وصولاً إلى تولّيه منصب رئيس الجامعة الأردنية (2016 – 2018).

وعيّن في 14 حزيران/يونيو 2018، وزيرا للتربية والتعليم، وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018 أعيد تعيينه وزيرا للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن استقال من هذا المنصب في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، وأُعيد تعيينه وزيرا للتربية والتعليم وللتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة بشر الخصاونة.



ماهر حمدي توفيق أبو السمن وزيرا للأشغال العامة والإسكان

ولد في مدينة السلط عام 1957، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة بوخارست، والدكتوراه الفخرية في الإدارة والعلاقات الخارجية من الجامعة الملكية/إيرلندا.

وشغل عدة مناصب، منها وزير للشؤون البلدية في عامي (2011-2012)، ووزير للشؤون البلدية ووزير للمياه والري في عامي (2012-2013).

وشغل أيضا مناصب رئيس بلدية السلط الكبرى، ورئيس قسم متابعة المشاريع في ديوان المحاسبة، ورئيس لجنة بلدية السلط الكبرى، ورئيس لجنة البلديات الأردنية المنتسبة للاتحاد الدولي للمدن المتحدة، ورئيس نادي السلط الرياضي، إضافة إلى عضويته في المجلسين الاستشاري والتنفيذي لمحافظة البلقاء، ومجلس إدارة مؤسسة إعمار السلط، ومجلس جامعة البلقاء التطبيقية، ومجلس جامعة عمّان الأهلية. وحصل على العديد من الأوسمة والدروع من جهات رسمية وشعبية: محلية ودولية.



زينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي

شغلت مناصب مستشارة للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي في آب/أغسطس 2020.

وعملت وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي في حكومة بشر الخصاونة، وبصفتها وزيرة للتخطيط شغلت منصب محافظ الأردن لدى البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما عملت أمينة عامة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.



مثنى الغرايبة وزيرا للاستثمار

من مواليد 1980، شغل منصب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بين عامي 2018 و2019، وهو الرئيس التنفيذي لشركة الثورة الصناعية الخامسة للاستشارات منذ 2021.

والغرايبة، عضو مجلس إدارة شركة الصندوق الأردني للريادة، إضافة إلى عضويته في المجلس الوطني لريادة الأعمال، وعضو مجلس إدارة محطة الإعلام المستقلة (قناة المملكة).

وهو خريج جامعة اليرموك في هندسة الاتصالات 2003، وقاد مكتب شركة إريكسون العالمية المزودة لأنظمة وحلول الاتصالات في الأردن، وكان مسؤولا عن عدة مشاريع للتحول الرقمي وبناء وتحديث البنية التحتية في شركات الاتصالات.



بسام التلهوني وزيرا للعدل

ولد التلهوني في عمّان سنة 1964، وتخرّج في الجامعة الأردنية كلية الحقوق، وحصل على درجة الماجستير من الجامعة الأردنية، وعلى الدكتوراه في القانون من جامعة أدنبره / بريطانيا.

وأهم المناصب التي شغلها؛ وزير للعدل في حكومة عمر الرزاز 2018، وعضو في مجلس الأعيان.

وعمل وزيراً مُكلّفاً للتربية والتعليم، ووزيراً مُكلّفاً للتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيسا لمجلس أمناء جامعة الحسين التقنية، ووزيرا للعدل للفترة 2013-2016.

وعمل محاميا لمدة تزيد عن عشرين عاما، ومستشاراً قانونياً للعديد من المنظمات الدولية والخاصة، واستاذا للقانون في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، ورئيسا للمركز الوطني للملكية الفكرية، ومراقبا عاما للشركات في وزارة الصناعة والتجارة 2010-2012.



محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

حاصل على دكتوراه الفقه وأصوله، وأصول الفقه من جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

وأهم المناصب التي شغلها؛ عمل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومفتيا عاما للمملكة الأردنية الهاشمية.

وعمل أمينا عام لدائرة الإفتاء العام، وأمينا عاما للدائرة ذاتها بالوكالة، وعضوا في مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الأردني، وعضوا في مجلس الإفتاء الأردني.



صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة الإقليمية دورغابور في الهند عام 1991، والماجستير في الهندسة من الجامعة الأردنية عام 1994، والدكتوراه هندسة من جامعة فلوريدا عام 2003.

وشغل منصب وزير للطاقة والثروة المعدنية في حكومة بشر الخصاونة، وفي العام 2018، ووزير للبيئة، وأمين عام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي 2009.

وعمل الخرابشة مهندس مراقبة جودة عام 1994، مدرس مساعد في المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية /طرابلس 1995، وفي إدارة المشاريع الإنتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولية 1995، ومستشارا لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

كما عمل أستاذا مساعدا في الهندسة الميكانيكية في الجامعة الهاشمية عام 2003، وفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 2005 بوظيفة مدير إدارة المشاريع، وعضوا لمجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وعضوا لمجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع، وعضوا لمجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المشاريع، وعضوا لمجلس إدارة مؤسسة الائتمان الزراعي، وعضوا لمجلس إدارة هيئة الموارد الطبيعية.



معاوية الردايدة وزيرا للبيئة

يحمل الردايدة درجة الدكتوراة في الهندسة المدنية والبيئية من جامعة بريفهام يونغ في الولايات المتحدة الأميركية، وشغل منصب وزيرا للبيئة في حكومة بشر الخصاونة.

وأهم المناصب التي شغلها؛ الرئيس التنفيذي لشركة "سي نيكسوس“ 2018-2012، الرئيس التنفيذي للمدينة المستدامة في دبي، وعمل خبيرا دوليا في الإدارة والهندسة والتنمية المستدامة وحماية البيئة والموارد المائية والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.



خالد حنيفات وزيرا للزراعة

ولد في العام 1972، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة البلقاء التطبيقية عام 1995م.

وأهم المناصب التي شغلها؛ وزيرا للزراعة في وزيرا للزراعة في حكومة بشر الخصاونة بين عامي 2021-2024، ووزيراً للزراعة بين عامي 2016-2018، ووزير دولة في الفترة 1/6/2016- 30/9/2016، ورئيساً لبلدية الطفيلة الكبرى 2015-2016.

وعمل مديرا تنفيذيا لمشروع الفروع الإنتاجية في وزارة العمل، 2014-2015، وحصل على الزمالة في قيادة العمل البلدي من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة عام 2013.

وبين عامي 2021-2023؛ جرى اختياره رئيسا لمجلس الأمن الغذائي، ورئيسا لمجلس إدارة المركز الوطني للبحوث الزراعية، ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، ولمجلس إدارة صندوق المخاطر، ومجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، وانتخب مرتين لرئاسة المجلس الدولي للزيتون.

وعمل نائبا لرئيس لجنة المواقع السياحية في الطفيلة 2007-2013، ورئيساً للجنة بلدية الطفيلة الكبرى /بالتعيين 2012- 2013، ومديرا عاما لشركة الوفر البيئي التجارية 2011-2012، وتأهل لجائزة "Rising Stars" الأميركية حول الشفافية ضمن منافسة مع 80 دولة عام 2010.

وحصل على أفضل أداء للعمل البلدي حسب استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الجمهوري الدولي لعام 2009، وانتخب رئيسا لبلدية الطفيلة الكبرى 2007-2011.

وأسس الحنيفات شركة الفلك الدولية للمقاولات ومحلات المهندس لمواد البناء 1998-2007، وعمل مهندساً في شركة

إنتركانلز الإسبانية/ مشروع مستشفى الملك عبدالله الثاني في الفترة 1997-1998، ومتدرباً في وزارة الأشغال والإسكان في الفترة 1995-1996، وعضوا في المجلس التنفيذي والاستشاري في محافظة الطفيلة، وعضوا في مجلس الجامعة/ ممثلاً عن المجتمع المحلي في جامعة الطفيلة التقنية لأكثر من خمس سنوات.

وشغل منصب مندوب الأردن في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية، وعمل عضوا منتخبا في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية، ومقررا للجنة التنمية الحضارية في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية.

وعمل رئيساً وعضواً في العديد من الجمعيات الخيرية والتعاونية في محافظة الطفيلة، ورئيساً وعضواً في العديد من اللجان في محافظة الطفيلة.

وعمل في المجلس التنفيذي لوزراء الزراعة العرب في المركز العربي أكساد/ مصر، 26-28/6/2018، وشارك في المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا/ إيطاليا، 7-11 /5/2018، وفي المؤتمر الاقتصادي الأردني الأول/ البحر الميت 3/5/2018، وفي المنتدى الزراعي الأردني الأول لمواجهة أزمات الزراعة بتنظيم كامل من وزارة الزراعة الأردنية 25/4/2018، وفي المؤتمر الإقليمي لمنظمة صحة الحيوان/ تركيا، وفي مؤتمر منظمة FAO/ روما، وفي برنامج القادة السياسيين في الولايات المتحدة/ واشنطن، نيويورك، فرجينيا، 2008، وفي المؤتمر الدولي للاستثمار في قصر المؤتمرات/ البحر الميت، 2009.

وحصل الحنيفات على وسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الثالثة.



مازن الفراية وزيرا للداخلية

ولد في الكرك في عام 1969، وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية من كلية الحرب الأميركية، والماجستير في العلوم العسكرية من كلية مبارك العبدالله / الكويت، والبكالوريس علوم عسكرية من جامعة مؤتة، والبكالوريس في الإدارة العامة من جامعة مؤتة.

وأهم المناصب التي شغلها؛ رئيس شعبة العمليات في مديرية العمليات الحربية المشتركة على فترتين، وشارك في بعثة مراقبة الأمم المتحدة في جورجيا، وشغل ممثلا للمملكة الأردنية الهاشمية في القيادة المركزية الأميركية.

وعمل رئيسا لدائرة التخطيط وتطوير القدرات الدفاعية في مديرية التخطيط والتنظيم.

كما شغل مناصب وزيرا للداخلية في حكومة بشر الخصاونة ووزيرا للصحة بالوكالة، ومديرا لخلية عمليات أزمة كورونا، ونائبا لسمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

فراس الهواري وزيرا للصحة

شغل الهواري منصب وزير الصحة في حكومة بشر الخصاونة، وشغل منصب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية للأعوام (2012-2020)، وعمل رئيسا لمكتب مكافحة السرطان للأعوام (2018 – 2021).

وعمل رئيسا لقسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان (09/2018- 01/2010)، وعمل مديرا لوحدة المعالجة التنفسية ومختبر وظائف الرئة في مركز الحسين للسرطان للأعوام (10/2004 – 2021).

وشغل عضوا في المجلس التنفيذي في مركز الحسين للسرطان للأعوام (08/2013 – 2021)، ومدير برنامج الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان للأعوام (01/2008 – 10/2008)، كما شغل منصب رئيس مجلس المراجعة المؤسسية للأبحاث العلمية بمركز الحسين للسرطان في العام 2007.

والهواري زميل كلية أطباء الصدر الأميركية للأعوام (08/2000 – 09/2004)، واستشاري الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة، ماري لاند، الولايات المتحدة الأميركية (12/2000 – 09/2004).



سامي سميرات وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة

من مواليد 1971، ويحمل شهادتي ماجستير، إحداهما في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك لتقنية المعلومات، والثانية في هندسة الاتصالات، بالإضافة إلى أنه يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأردنية.

وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الأردنية (أورانج) والرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لخدمات نقل البيانات، إضافة إلى منصب المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في أورانج الأردن.

وعمل سميرات رئيسا تنفيذيا لشركة وانادوو في عام 2003 حتى تاريخ تبنيها العلامة التجارية (أورانج)، وأسس شراكة حصرية مع شركة إيكوانت لتصبح شركة One Global الموزع الحصري لـ إيكوانت في الأردن، وعمل على تغيير العلامة التجارية لـ One Global لتصبح وانادوو في ذلك الوقت.

وعمل سميرات في عام 2001 كمؤسس مشارك في شركة سيبيريا الأردن، حيث تقلد منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري ومدير مبيعات المؤسسات في One Global خلال الفترة التي سبقت عمله كمدير لمبيعات الزبائن والمؤسسات منذ عام 1999.

وعمل كمساعد بحث وتدريس في الجامعة الأردنية لمدة عامين. وعضو مجلس سابق في شركة زارة للاستثمار القابضة، وكذلك عضو مجلس سابق في شركة لايت سبيد للاتصالات (البحرين).

وعُيّن ممثلا لمؤسسة الضمان الاجتماعي في مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، واستلم رئيس مجلس إدارة شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة، وعضوية مجلس إدارة كل من بنك القاهرة عمان، هيئة مركز البيانات الدولي، شركة Sodetel، ومجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، إضافة إلى شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية اليابانية للأسمدة، وعضوية مجلس في شركة إدامة.



رائد أبو السعود وزيرا للمياه والري

يحمل أبو السعود درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية وإدارة البناء من جامعة ميامي الأميركية، والتحق بدورات تعليمية وتدريبية متعلقة بالبناء، البرايمافيرا، التعاون الثنائي والدولي، اقتصاديات المياه، الإدارة المالية والمحاسبية، إدارة محطات معالجة مياه الشرب والشفافية في امتيازات البنية التحتية في جامعة هارفارد والعديد من المعاهد ومراكز التدريب الأردنية.

وشغل منصب وزير المياه والــري في حكومة عمر الرزاز، وسبقها شغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان في الفترة من 25 تشرين الأول 2004 وحتى 7 نيسان 2005، وكان وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل للفترة من 25 تشرين الأول 2003 وحتى 24 تشرين الأول 2004، ووزيرا للمياه والري من نيسان 2005 وحتى تموز للعام ذاته، والحقيبة ذاتها للأعوام من 2007 إلى 2009.

وعمل أبو السعود مديرا لوحدة التخطيط والإدارة ومساعدا للأمين العام لسلطة المياه في وزارة المياه والري، في الفترة 2000-2003.

والوزير عضو ورئيس لمجلس في سلطة الطيران المدنية، وعضو في مؤسسة سكة حديد العقبة، وعضو في مؤسسة سكة الحديد الحجازي، وعضو في سلطة الأردن البحرية، وعضو في لجنة تنظيم قطاع النقل العام، إضافة إلى عضويته في مؤسسة الإسكان والتطوير والحضري من عام 2003.



محمد المومني وزيرا للاتصال الحكومي

مواليد العام 1973، واستلم مناصب وزير دولة شؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية.

ويحمل المومني درجة الدكتوراة في العلوم السياسية شمال تكساس 2003-1998، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الاردنية 1997-1994، ودرجة البكالوريوس علوم سياسية /اقتصاد الجامعة الأردنية 1994-1990.

وعمل عميدا لمعهد الإعلام الأردني، ومستشار في رئاسة الوزراء لحكومتي عون الخصاونة وفايز الطراونة، وأستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك.

وعمل محاضرا في مواد العلوم السياسية في جامعة رايس الأميركية في مدينة هيوستن الأميركية، ومديرا تنفيذيا للمركز الاقليمي للأمن الإنساني، ومستشار سياسات في وزارة التنمية السياسية.

وعمل كبير مستشاري السياسات ونائب مدير برنامج السلطة التشريعية التابع لمركز التنمية الدولية في جامعة ولاية نيويورك، ومحاضر لمساق النظام السياسي الأميركي في جامعة شمال تكساس، ونائب مدير إدارة مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع، وعضو مجلس الأعيان الثامن والعشرون 2020، وعضو مجلس الأعيان التاسع والعشرون.



عبد الحكيم شبلي العتوم وزيرا للمالية

من مواليد مدينة سوف عام 1966 وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، وحاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد والسياسة النقدية من جامعة ليدز بريطانيا.

وبدأ الشبلي حياته العملية في البنك المركزي الأردني بوظيفة اقتصادي للفترة 1991-2004، كما عمل خلال عام 2002 كمحاضر غير متفرغ في الجامعة الأردنية في كلية إدارة الأعمال قسم الاقتصاد، ثم انتقل إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعمل بوظيفة اقتصادي في برنامج الإنذار المبكر للفترة 2004 –2007، ثم انتقل للعمل في رئاسة الوزراء بوظيفة اقتصادي في وحدة تحدي الألفية للفترة 2007-2010، ثم انتقل إلى وزارة المالية ليعمل مديراً لمديرية الدراسات والسياسات الاقتصادية للفترة من 2010- 2018.

وعيّن الشبلي أمينا عاما لوزارة المالية بتاريخ 30/4/2018 وحتى تاريخه، وعمل في إدارة الملفات الاقتصادية والسياسات المالية الهامة في وزارة المالية محلياً ودولياً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي، والعمل في اللجان الرسمية في العمل بشكل رئيسي في رســــــم السياسات الاقتصادية والمالية وتنفيذ البرامج الهامة على المستوى الوطني والدولي كبرنامـــــج التصحيح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الإصلاح المالي وتحديث الإدارة المالية، وبرنامج المراجعة مع صندوق النقد الدولي.



يعرب القضاة وزيراً للصناعة والتجارة

شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتموين لعام 2016، ومديرا عاما المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

كمل عمل رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

مهند شحادة وزير دولة للشؤون الاقتصادية

يحمل شحادة درجة البكالوريوس في الحاسوب، ودرجة الماجستير في إدارة أعمال.

وعمل وزير دولة لشؤون الاستثمار 2018-2019 في حكومتي هاني الملقي وعمر الرزاز، وعضوا في مجلس إدارة محطة الإعلام المستقلة (قناة المملكة)، وعمل 14 عاما في القطاع المالي والمصرفي في الأردن ولبنان ومصر والضفة الغربية.

كما عمل رئيسا للخدمات الشخصية في بنك HSBC فرع الأردن، ومديرا عاما لصندوق الائتمان العسكري، ومسؤولا بالدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي.



عبد المنعم العودات وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية

من مواليد محافظة إربد في العام 1973، ويحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة اليرموك.

وشغل منصب رئيس مجلس النواب الأردني التاسع عشر، وعضو مجلس النواب الأردني منذ سنة 2013، ورئيساً للجنة القانونية في مجلس النواب الثامن عشر في الدورة العادية الثالثة والرابعة.



لينا عناب وزيرة للسياحة

من مواليد عام 1966، وتحمل درجة الماجستير في الآداب في الشؤون الدولية من جامعة جورج تاون في واشنطن، والبكالوريوس في الآداب في الاقتصاد السياسي واللغات الأجنبية والأدب، وشغلت بعد تكليفها وزيرة للسياحة سفيرة للأردن في اليابان لتاريخه.

وشغلت عنّاب منصب ووزيرة السياحة والآثار في حكومة هاني الملقي في عام 2016 وفي حكومة عمر الرزاز في عام 2018، والمديرة العامة لشركة زارة للاستثمار القابضة منذ عام 2008.

واختيرت عضوا في مجلس إدارة المركز الأميركي لأبحاث الشرق، وترأست وفد الأردن في الدورة الحادية والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة يونسكو.

واختيرت عضوا في مجلس إدارة العديد من الشركات المساهمة العامة والخاصة في الأردن، ومثلت القطاع الخاص على "العمالة السياسات والتقنية مجلس للتعليم والتدريب (مجلس التدريب التقني والمهني الإلكتروني) المهني"، وهي ممثلة القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة الأردنية وكذلك "المجلس الاقتصادي والاجتماعي".

وحصلت على وسام "نجمة إيطاليا" والممنوح لها باسم رئيس جمهورية إيطاليا من السفير الإيطالي في عمّان تقديرا لجهودها المبذولة في تطوير وتنمية روابط التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجال السياحي والأثري.



مصطفى الرواشدة وزيرا للثقافة

‏من مواليد محافظة الكرك في عام 1963، ويحمل درجة البكالوريوس في الآداب والتاريخ، والبكالوريوس في القانون، والدبلوم العالي في التربية والدبلوم العالي في التاريخ.

وعمل نقيبا للمعلمين الأردنيين (الدورة الأولى)، ومعلم ومدير مدرسة (وزارة التربية والتعليم)، وعضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وعضو مجلس التربية والتعليم (وزارة التربية والتعليم)، وعضو مجلس أمناء جامعة اليرموك، وعضو لجنة الحوار الوطني، وعضوا في مجلس النواب السابع عشر، ومجلس الأعيان التاسع والعشرون.



عبدالله نوفان العدوان وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

من مواليد الشونة الجنوبية في العام 1963، ويحمل درجة الدبلوم العالي في إدارة الأعمال من جامعة عمان العربية 2002-2003، وبكالوريوس في الإدارة من جامعة اليرموك 1983-1987.

وأهم المناصب التي شغلها؛ أمين عام رئاسة الوزراء 2014-2018، أمين سر مجلس الوزراء 2007- 2013، مدير الشؤون الاقتصادية / رئاسة الوزراء 1999- 2007، مقرر لجنة التنمية الوزارية / رئاسة الوزراء 2001- 2007، ورئيس قسم / باحث في الدائرة الاقتصادية /رئاسة الوزراء 1994-1999، وموظف إداري وضابط ارتباط علاقات عامة/ الجمعية العلمية الملكية 1987- 1991.

وشغل عضوا في مجلس إدارة شركة الصوامع والتموين الأردنية 1/12/2014 - 16/4/2015، وفي مجلس إدارة شركة تطوير العقبة 8/6/2014 - 16/4/2015، وفي مجلس إدارة شركة تطوير المناطق التنموية 8/6/2014 - 1/12/2014، وفي مجلس إدارة شركة البترول الوطنية 1/1/2010 - 12/8/2012، وفي مجلس إدارة صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضة 7/1/2014، وفي مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للتمييز 5/1/2014، وفي المجلس الأعلى للدفاع المدني 5/1/2014، وفي لجنة تمثيل الحكومة في الشركات 5/1/2014، وعمل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المترابطة للاستثمار 16/4/2015.

خير أبو صعيليك وزير دولة لتطوير القطاع العام

من مواليد 1971، ويحمل درجة الدكتوراة في الهندسة الصناعية، والماجستير في الهندسة الصناعية، والبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

وكان عضوا في مجلس النواب الأردني السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، وعضو مجلس إدارة صندوق التقاعد في نقابة المهندسين الأردنيين، ورئيس لجنة دعم الصناعة الوطنية في نقابة المهندسين الأردنيين، ويعمل رئيسا للمنتدى الاقتصادي الأردني.

وشغل عضو مجلس إدارة الهيئة الأردنية لدعم الصناعة الوطنية، وعضو مجلس إدارة الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب، والمدير الفني لمجموعة بقشان السعودية /سابقاً، ومستشار كلية الهندسة - جامعة العلوم والتكنولوجيا، ورئيس اللجنة الدائمة للمياه في مؤسسة المواصفات والمقاييس.

خالد البكار وزيراً للعمل

من مواليد العام 1968، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك فرع الأردن.

كان عضوا في مجلس النواب الخامس عشر، والثامن عشر، وفي مجلس الأعيان الثامن والعشرون، والتاسع والعشرون، وشغل منصب مدير عام مستشفى ماركا الإسلامي.

وليد المصري وزيرا للإدارة المحلية

المصري من مواليد العام 1959، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة في مصر.

وأهم المناصب التي شغلها؛ وزيرا للنقل والشؤون البلدية ثم للإدارة المحلية في حكومة عمر الرزاز، ووزيرا للشؤون البلدية ثم للنقل والشؤون البلدية في حكومة هاني الملقي، ووزير للأشغال العامة والإسكان وللشؤون البلدية في حكومة عبدالله النسور.

وانتخب رئيسا لبلدية إربد الكبرى، واختير مساعدا أسبق لأمين العاصمة.

يزن شديفات وزيرا للشباب

يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الهاشمية، وعضوا في المجلس النيابي التاسع عشر، وعمل مدير شركة أركان بيت المقدس للمقاولات الإنشائية.

وهو عضو في نقابة المهندسين الأردنيين، وفي نقابة المقاولين الأردنيين، وعضو مؤسس لجمعية الحزم الشبابي وناشط بالعمل الاجتماعي والتطوعي، وعضو هيئة شباب كلنا الأردن.



فياض القضاة وزير دولة للشؤون القانونية

من مواليد الموقر في العام 1960، ويحمل درجة بكالوريوس القانون من الجامعة الأردنية والماجستير في القانون من جامعة إدنبره في بريطانيا، وعمل رئيسا لديوان التشريع والرأي.

وعمل مساعد بحث وتدريس في كلية الحقوق للجامعة الأردنية، وعميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، وعمل سابقا مساعدا لعميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.

عمل مستشارا قانونيا للوحدة التنفيذية للتخاصية في رئاسة الوزراء، ومستشارا قانونيا للهيئة التنفيذية للتخاصية، ومستشارا قانونيا ومحاميا للجامعة الأردنية، ومستشارا قانونيا ومحاميا لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ومستشارا قانونيا ومحاميا لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وعضوا في مجلس إدارة المعهد القضائي في وزارة العدل، وعضوا في مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.



وسام وليد توفيق التهتموني وزيرة للنقل

التهتموني، هي وزيرة النقل في حكومة بشر الخصاونة، وعملت في منصب الأمينة العامة لوزارة النقل للأعوام من 2019 إلى العام الحالي 2023، فيما عملت قبلها مديرة لمديريات الدراسات لهيئة تنظيم النقل البري.



نانسي أحمد إبراهيم نمروقة وزير دولة للشؤون الخارجية

هي وزيرة الدولة للشؤون القانونية في حكومة بشر الخصاونة، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون العام، وعملت وزيرة دولة للشؤون القانونية في حكومة بشر الخصاونة، وشغلت مناصب مستشارة في ديوان التشريع والرأي، ومستشارة في رئاسة الوزراء.

وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرة للتنمية الاجتماعية

مواليد عام 1979، والمؤهلات العلمية: ماجستير في القانون.

وهي عضو مجلس النواب الـ 16و17و18، ورئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة، ورئيسة اللجنة القانونية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعضو في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.