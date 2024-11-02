تنويه صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات في إربد بالتعاون مع بلدية اليرموك يوم غد الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بالمحافظة، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان