توقيف مدير سابق لجمعية مساعدات

الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مدير سابق لإحدى جمعيات المساعدات - فرع الأردن 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة .

