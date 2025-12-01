الإثنين 2025-12-01 02:16 م

توقيف مدير سابق لجمعية مساعدات

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
النزاهة ومكافحة الفساد
الإثنين، 01-12-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري-   قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مدير سابق لإحدى جمعيات المساعدات - فرع الأردن 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة .

يُذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها .

 
 


