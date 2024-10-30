جامعة مؤتة توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية ربدان لتعزيز التعليم والبحث العلمي

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الوكيل الإخباري- وقعت جامعة مؤتة اتفاقية تعاون مع أكاديمية ربدان الإماراتية الرائدة في مجالات السلامة والأمن والدفاع وإدارة الأزمات، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "مراكز التميز 2024" الذي نظمته الأكاديمية في أبوظبي يومي 30 و31 أكتوبر 2024. اضافة اعلان





ووقع الاتفاقية الدكتور سلامة النعيمات، رئيس جامعة مؤتة، وسعادة جيمس أنتوني مورس، رئيس أكاديمية ربدان، بحضور رئيس مجلس امناء الاكاديمية سعادة الفريق مايكل هندمارش وعدد من المسؤولين من الاكاديمية ومدير مركز التطوير الاكاديمي في جامعة مؤتة الدكتور عادل سلوم .



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير وتبادل الخبرات والتقنيات والخدمات، وتأهيل الأفراد والمؤسسات وفق أفضل الأساليب والمناهج العالمية.



وأعرب النعيمات عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً أنها تمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين. وأضاف: "نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات العلمية والبحثية، وفتح آفاق جديدة لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس، مما يعزز دور المؤسستين في خدمة المجتمع المحلي والدولي".



كما أكد النعيمات أن الشراكة مع أكاديمية ربدان ستسهم في تطوير البرامج الأكاديمية والمشاريع البحثية المشتركة، وتوفير فرص لتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. وأشار إلى تميز جامعة مؤتة بوجود جناحين، عسكري ومدني، مما يعزز قدراتها في تقديم برامج تعليمية متخصصة ومتنوعة.



في المقابل، أشاد مورس بتوقيع الاتفاقية، مشيراً إلى حرص أكاديمية ربدان على توسيع آفاق التعاون المشترك مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة. وأكد أن هذه الاتفاقيات تسهم في تطوير حلول مبتكرة وبرامج تعليمية وتدريبية متقدمة تلبي احتياجات الحاضر وتستعد للمستقبل، وتساعد في بناء قدرات المستجيبين الأوائل لمواجهة التحديات الطارئة.

