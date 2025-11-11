الثلاثاء 2025-11-11 10:25 م
 

ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية

ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية
ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية
 
الثلاثاء، 11-11-2025 09:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، تشكيل "لجنة مشتركة" لصياغة دستور الدولة الفلسطينية.اضافة اعلان


وأكد ماكرون، خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أولوية إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي جدد فيه عباس التزامه بإجراء إصلاحات تشمل تنظيم انتخابات.

وعن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، قال ماكرون إن أوروبا سترد "بشكل قوي" على مشاريع الضم الإسرائيلية.

وأكد ماكرون أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "خط أحمر".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

اتحاد الجامعات العربية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد رسميًا

عربي ودولي اتحاد الجامعات العربية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد رسميًا

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يستقيل من الحكومة

فلسطين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يستقيل من الحكومة

سموتريتش: علينا القضاء على النظام الإيراني

عربي ودولي سموتريتش: علينا القضاء على النظام الإيراني

غوغل تحذر: لا تستخدم شبكات "واي فاي" العامة

منوعات غوغل تحذر: لا تستخدم شبكات "واي فاي" العامة

عباس يدعو فرنسا للضغط من أجل الإفراج عن أموال السلطة المحتجزة لدى الكيان

عربي ودولي عباس يدعو فرنسا للضغط من أجل الإفراج عن أموال السلطة المحتجزة لدى الكيان

اتفاق بشأن مقاتلي حماس العالقين في رفح

عربي ودولي اتفاق بشأن مقاتلي حماس العالقين في رفح

اليونيسف تحذر من عرقلة الاحتلال دخول المواد الحيوية المنقذة لحياة الأطفال إلى غزة

عربي ودولي اليونيسف تحذر من عرقلة الاحتلال دخول المواد الحيوية المنقذة لحياة الأطفال إلى غزة

ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية

عربي ودولي ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية



 
 





الأكثر مشاهدة