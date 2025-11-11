ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية

09:03 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، تشكيل "لجنة مشتركة" لصياغة دستور الدولة الفلسطينية. اضافة اعلان





وأكد ماكرون، خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أولوية إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي جدد فيه عباس التزامه بإجراء إصلاحات تشمل تنظيم انتخابات.



وعن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، قال ماكرون إن أوروبا سترد "بشكل قوي" على مشاريع الضم الإسرائيلية.



وأكد ماكرون أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "خط أحمر".