ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية

وأكد ماكرون، خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أولوية إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي جدد فيه عباس التزامه بإجراء إصلاحات تشمل تنظيم انتخابات.
وعن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، قال ماكرون إن أوروبا سترد "بشكل قوي" على مشاريع الضم الإسرائيلية.
وأكد ماكرون أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "خط أحمر".
