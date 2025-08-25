جلسة حوارية في الكرك تناقش قانون الإدارة المحلية

الوكيل الإخباري- نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، بالتعاون مع معهد تضامن النساء الأردني، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بعنوان "حوار السياسات حول قانون الإدارة المحلية"، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات وسيدات المجتمع المحلي في محافظة الكرك.

اضافة اعلان



وأكد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى، محمد المناصير، خلال رعايته للجلسة، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تسلط الضوء على قضايا مجتمعية محورية، وتعزز من دور المرأة في الحياة العامة، مشيدا بالحضور النسائي الفاعل ومساهمته في مناقشة القضايا الوطنية.