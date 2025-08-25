جلسة حوارية في الكرك تناقش قانون الإدارة المحلية

وأكد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى، محمد المناصير، خلال رعايته للجلسة، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تسلط الضوء على قضايا مجتمعية محورية، وتعزز من دور المرأة في الحياة العامة، مشيدا بالحضور النسائي الفاعل ومساهمته في مناقشة القضايا الوطنية.
وتحدث المناصير، عن جهود بلدية الكرك في تجميل المدينة وصيانة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة تطوير قانون الإدارة المحلية وتوسيع نطاق الخدمات البلدية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومتطلبات التنمية.
