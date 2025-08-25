الإثنين 2025-08-25 05:13 م
 

جلسة حوارية في الكرك تناقش قانون الإدارة المحلية

قلعة الكرك
الكرك
 
الإثنين، 25-08-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري-   نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، بالتعاون مع معهد تضامن النساء الأردني، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بعنوان "حوار السياسات حول قانون الإدارة المحلية"، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات وسيدات المجتمع المحلي في محافظة الكرك.

وأكد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى، محمد المناصير، خلال رعايته للجلسة، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تسلط الضوء على قضايا مجتمعية محورية، وتعزز من دور المرأة في الحياة العامة، مشيدا بالحضور النسائي الفاعل ومساهمته في مناقشة القضايا الوطنية.


وتحدث المناصير، عن جهود بلدية الكرك في تجميل المدينة وصيانة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة تطوير قانون الإدارة المحلية وتوسيع نطاق الخدمات البلدية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومتطلبات التنمية.

 
 
