حادث سير على مخرج نفق الاقتصاد بإتجاه الشميساني يتسبب بأزمة سير

09:22 ص

الوكيل الإخباري- قال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الثلاثاء مع حادثٍ على مخرج نفق الاقتصاد باتجاه الشميساني، تسبب بأزمة سير؛ لأنه تزامن مع الذروة الصباحية. اضافة اعلان





وفيما يتعلق بيوم أمس، أفاد بتعامل الإدارة مع حادثٍ بين مركبتين في الصويفية، نتج عنه إصابتان متوسطتان بسبب عدم تهدئة السرعة وعدم الالتزام بقواعد المرور.



كذلك تم التعامل مع حادث صدمٍ بين مركبتين داخل نفق الشعب باتجاه الدوار الثامن، أدى إلى انحراف إحدى المركبات واصطدامها بجدار إسمنتي وبالتالي استقرارها بعكس السير، نتج عنه 3 إصابات، وأضرار مادية، وأثر مروري قوي، معللاً سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.