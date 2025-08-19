حادث سير على مخرج نفق الاقتصاد بإتجاه الشميساني يتسبب بأزمة سير

وفيما يتعلق بيوم أمس، أفاد بتعامل الإدارة مع حادثٍ بين مركبتين في الصويفية، نتج عنه إصابتان متوسطتان بسبب عدم تهدئة السرعة وعدم الالتزام بقواعد المرور.
كذلك تم التعامل مع حادث صدمٍ بين مركبتين داخل نفق الشعب باتجاه الدوار الثامن، أدى إلى انحراف إحدى المركبات واصطدامها بجدار إسمنتي وبالتالي استقرارها بعكس السير، نتج عنه 3 إصابات، وأضرار مادية، وأثر مروري قوي، معللاً سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.
