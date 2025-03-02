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حركة شرائية نشطة تشهدها أسواق الطفيلة

الطفيلة
الطفيلة
الأحد، 02-03-2025 05:02 م

الوكيل الإخباري-    تشهد أسواق محافظة الطفيلة انتعاشا في الحركة الشرائية على مستلزماتهم الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

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وقال محافظ الطفيلة، الدكتور عمر الزيود، إن لجان الصحة والسلامة العامة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، تنفذ جولات ميدانية رقابية مكثفة للتأكد من سلامة المواد الغذائية والتزام أصحاب المحال بالسقوف السعرية، لافتا إلى أن جميع المواد التموينية والغذائية في المحافظة متوفرة وبكميات كافية، إضافة إلى توفير كافة مستلزمات الشهر الفضيل في المحال التجارية والمؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية.

 
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