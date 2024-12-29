حسان في مادبا لتفقد مشروع الممر السياحي

10:30 ص

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الوكيل الإخباري- قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان صباح اليوم الأحد بجولة تفقدية لمشروع الممر السياحي (طريق الفيصلية – جبل نيبو) في مأدبا . اضافة اعلان





وأكد حسان على ضرورة إنجاز المشروع خلال ثلاثة شهور ، كما طلب تزويده بمتطلبات السلامة المرورية وبمرافق خدمية وجمالية تتناسب مع طبيعته السياحية.







