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حسان في مادبا لتفقد مشروع الممر السياحي

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
الأحد، 29-12-2024 10:30 ص
الوكيل الإخباري-   قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان صباح اليوم الأحد بجولة تفقدية لمشروع الممر السياحي (طريق الفيصلية – جبل نيبو) في مأدبا .اضافة اعلان


وأكد حسان على ضرورة إنجاز المشروع خلال ثلاثة شهور ، كما طلب تزويده بمتطلبات السلامة المرورية وبمرافق خدمية وجمالية تتناسب مع طبيعته السياحية.
 
gnews

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