حسان في مادبا لتفقد مشروع الممر السياحي

وأكد حسان على ضرورة إنجاز المشروع خلال ثلاثة شهور ، كما طلب تزويده بمتطلبات السلامة المرورية وبمرافق خدمية وجمالية تتناسب مع طبيعته السياحية.
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