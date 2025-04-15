الثلاثاء 2025-04-15 10:00 م
 

حسان: نتطلع إلى فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة الأردن والولايات المتحدة

رئيس الوزراء جعفر حسان ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي السفير جيمسون غرير
رئيس الوزراء جعفر حسان ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي السفير جيمسون غرير
 
الثلاثاء، 15-04-2025 08:28 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء، جعفر حسان، الثلاثاء، إنه عقد اجتماعاً مثمراً مع وزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي السفير جيمسون غرير، حيث بحثا فيه سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.اضافة اعلان


وأضاف حسان عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأردن يثمن هذه الصداقة ويتطلع قدماً إلى تعزيز فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة البلدين".
 
gnews

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