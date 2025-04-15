حسان: نتطلع إلى فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة الأردن والولايات المتحدة

وأضاف حسان عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأردن يثمن هذه الصداقة ويتطلع قدماً إلى تعزيز فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة البلدين".
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