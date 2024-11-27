حسّان يوجه بضرورة التوسع في برامج التدريب المهني لمضاعفة فرص التشغيل

وأشاد خلال زيارته لمعهد تدريب مهني السلط، بالبرامج التي يقدمها وقدرتها على جذب خريجي الجامعات والثانوية وتطوير مهاراتهم لدخول سوق العمل في الصناعات الدوائية وصيانة المركبات وغيرها من المهن التقنية والحرف اليدوية.
وأكد حسّان ضرورة التوسع في هذه البرامج بهدف مضاعفة فرص التشغيل.
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