حملة في الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة

01:26 م

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الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمان حملة الـ " 16 " يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات الحملة الوطنية السنوية ، تضمن توزيع بروشورات وهدايا على الزميلات في أمانة عمان. اضافة اعلان





وأشارت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية المهندسة غيداء الحديد ، ان حملة ال " 16 "يوم يتم تنفيذها سنويا في امانة عمان ؛ انطلاقاً من رؤية ورسالة الأمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطة الوطنية الشاملة لمناهضة العنف ضد المرأة ، وتسليط الضوء على حقوقها .



وأشارت أن الحملة في الأمانة ، ستتضمن عقد محاضرات توعوية لسيدات من المجتمع المحلي ودورات لعدد من موظفات الامانة وحلقات حوارية ونقاشية ؛ لتوضيح أسباب العنف وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية على والأسرة والمجتمع ، اضافة الى تحفيز المعنيين ؛ للتصدي لثقافة التمييز التي تسمح للعنف بأن يستمر ضد المرأة .



يشار إلى أن حملة الـ"16 يوم" لمناهضة العنف القائم على أساس الجنس، هي حملة عالمية تعقد كل سنة من 25 تشرين الثاني، "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" وتستمر لغاية 10 كانون الأول بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.