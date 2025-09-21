حملة لمكافحة الذباب المنزلي في لواء الأغوار الشمالية

وقال مدير زراعة الأغوار الشمالية، المهندس محمد النعيم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة تأتي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الذباب والحشرات المهددة للصحة العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على بؤر تكاثر البعوض والذباب المنزلي والحشرات، وأهمها مكبات النفايات وأكوام السماد العضوي وحظائر الأغنام والطرق الزراعية.
وأضاف أن الحملة ستشمل جميع مناطق لواء الأغوار الشمالية من منطقة العدسية شمالًا وحتى بلدة الكريمة جنوبًا، وستستمر حتى الانتهاء من جميع المناطق والأحياء، لافتًا إلى أنه سيتم التنويع في أساليب المكافحة باستخدام المبيدات الرفيقة بالبيئة.
-
أخبار متعلقة
-
طرح مناقصة لإنشاء ممرات مشاة وعواكس أمام بوابات حدائق الملك عبد الله
-
المياه تتسلم حفائر ومواقع حصاد مائي بطاقة 2,1 مليون متر مكعب
-
متصرفية لواء بني عبيد تطلق مبادرة "هواء اربد"
-
48 باحثًا مِن الجامعة الأردنيّة بقائمةِ أفضل 2% من الباحثين الأكثرِ تأثيرًا عالميًّا
-
الملك يبدأ اليوم زيارة عمل إلى مدينة نيويورك الأميركية
-
وزير الصحة يخاطب التربية لاتخاذ إجراءات في مقاصف المدارس
-
الأمن العام: إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين
-
"الأغذية العالمي": خفض أعداد المستفيدين من المساعدات الشهرية إلى نحو 248 ألف لاجئ في الأردن