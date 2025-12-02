أمانة عمّان تُعلن مبانيها رسمياً مناطق خالية من التدخين

ويأتي هذا المشروع بمثابة إعلان رسمي لجعل جميع مباني ومرافق الأمانة مناطق خالية من التدخين، بما يعزز التزامها بتوفير بيئة صحية وآمنة للموظفين والمراجعين.
من جهته، قال الشواربة إن أمانة عمّان تعمل على تطوير برامج مؤسسية ترفع من مستوى الخدمات وتجوّد حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل جزءًا من التزام أمانة عمّان الكبرى برسالتها المتمثلة في تقديم خدمات بلدية متميزة وذكية تحافظ على صحة المجتمع، وتسعى من خلالها إلى ترسيخ مفهوم "عمّان مدينة صحية" كأحد المرتكزات الرئيسية في خطتها الاستراتيجية.
واشتمل الإطلاق على تركيب أولى اللوحات الإرشادية الكبيرة على المدخل الرئيسي لمبنى الأمانة ومدخل مبنى العبدلي، وسيتم استكمال عملية التركيب لتشمل كافة المباني والمرافق التابعة للأمانة خلال الفترة القادمة.
وتشمل الخطة استكمال تركيب 200 لوحة إرشادية متوسطة الحجم على مداخل جميع مباني الأمانة وحدائقها، بالإضافة إلى توزيع 2686 لوحة صغيرة داخل المكاتب والأروقة، وذلك لضمان تحقيق التغطية الشاملة وتعزيز الوعي البصري بمنع التدخين في جميع أركان الأمانة.
ويمثل تركيب اللوحات جزءًا من الجهود المتكاملة لأمانة عمّان لتعزيز الصحة العامة وترسيخ مفهوم "عمّان مدينة صحية"، حيث يعد هذا الإجراء امتدادًا لسلسلة من إجراءات الخطة التنفيذية لمكافحة التدخين، التي تشمل تكثيف الحملات التفتيشية، وتنظيم المحاضرات التوعوية، وتوفير عيادات مجانية للإقلاع عن التدخين.
