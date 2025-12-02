خبير طاقة يكشف مفاجأة عن قيمة فواتير الكهرباء في المدينة الجديدة

09:03 م

الوكيل الإخباري- كشف خبير الطاقة هاشم عقل عن تفاصيل فواتير الكهرباء في المدينة الجديدة "عمره"، مؤكداً أن فواتير الكهرباء لن تتجاوز 15 ديناراً شهرياً لكل ساكن. اضافة اعلان





وأوضح عقل أن المدينة ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة، حيث ستساهم مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تغطية استهلاك الكهرباء، ما يضمن استدامة تشغيل المدينة بنسبة 100% على الطاقة المتجددة.



وأشار الخبير إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الأعباء المالية على السكان، مع الإشارة إلى أن المدينة الجديدة تمثل نموذجاً متقدماً للمدن المستدامة في الأردن.

