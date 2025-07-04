الجمعة 2025-07-04 04:05 م
 

حوارية بعنوان "الروابط الزوجية والاجتماعية بين القانون والصحة النفسية" في إربد

ا
جانب من الحوارية
 
الجمعة، 04-07-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري- نظم منتدى نايف أبو عبيد الثقافي بالتعاون مع جمعية إربد زمان للتراث والتنمية الثقافية في بيت إربد التراثي مساء أمس الخميس، ندوة حوارية بعنوان "الروابط الزوجية والاجتماعية بين القانون والصحة النفسية"، تحدثت فيها كل من الدكتورة ولاء أبو عبيد والمحامية هدى أبو عبيد.

اضافة اعلان


خلال الندوة التي أدارتها الدكتورة حنين عبيدات، تحدثت الدكتورة أبو عبيد عن الآثار النفسية المترتبة على تفكك الروابط الأسرية، وعن الانعكاسات الخطيرة التي تصيب الأزواج والأطفال في داخل الأسرة على حد سواء.


كما تناولت خلال حديثها كيفية إسهام الانفصال في خلق اضطرابات نفسية مثل القلق، والاكتئاب، واضطرابات التكيف، مشيرة إلى أن الأطفال غالبًا ما يكونوا الحلقة الأضعف؛ لأنهم يتأثرون سلوكيًا وعاطفيًا وبشكل مباشر.


وناقشت أبو عبيد مع الحضور الأسباب النفسية الكامنة خلف التفكك، مؤكدة أهمية الوقاية والدعم العلاجي المبكر لتعزيز التماسك الأسري والحدّ من التداعيات النفسية طويلة الأمد.


وسلطت المحامية هدى أبو عبيد، الضوء على موضوع "إفساد الرابطة الزوجية في القانون الأردني"، وعلى أثر التدخلات الخارجية أو السلوكيات غير المشروعة على تماسك الأسرة واستقرارها.


كما تناولتُ في حديثها الإطار القانوني الذي ينظّم العلاقة الزوجية في الأردن، مستندة إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني وأحكامه المتنوعة التي تسعى لحماية الأسرة وضمان استمراريتها في أجواء من الاحترام والتفاهم المتبادل.


وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد من المواطنين المهتمين، كرم رئيس المنتدى وليد فاضل جرادات المشاركات بدروع تقديرية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية: تحرير 5 بلدات جديدة في خاركوف ودونيتسك

ل

أخبار محلية عجلون: اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في اشتفينا

ب

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

ا

عربي ودولي الشرطة البريطانية تعتقل نحو 2000 شخص في حملة صارمة ضد المخدرات

ا

أسواق ومال الأسهم الآسيوية تتراجع مع اقتراب انتهاء فترة تعليق رسوم ترامب

ا

أخبار محلية حوارية بعنوان "الروابط الزوجية والاجتماعية بين القانون والصحة النفسية" في إربد

ا

عربي ودولي البرلمان العربي يدعو للاستثمار في الشباب العربي لمواجهة التحديات



 
 





الأكثر مشاهدة