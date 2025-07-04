حوارية بعنوان "الروابط الزوجية والاجتماعية بين القانون والصحة النفسية" في إربد

الوكيل الإخباري- نظم منتدى نايف أبو عبيد الثقافي بالتعاون مع جمعية إربد زمان للتراث والتنمية الثقافية في بيت إربد التراثي مساء أمس الخميس، ندوة حوارية بعنوان "الروابط الزوجية والاجتماعية بين القانون والصحة النفسية"، تحدثت فيها كل من الدكتورة ولاء أبو عبيد والمحامية هدى أبو عبيد.

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خلال الندوة التي أدارتها الدكتورة حنين عبيدات، تحدثت الدكتورة أبو عبيد عن الآثار النفسية المترتبة على تفكك الروابط الأسرية، وعن الانعكاسات الخطيرة التي تصيب الأزواج والأطفال في داخل الأسرة على حد سواء.



كما تناولت خلال حديثها كيفية إسهام الانفصال في خلق اضطرابات نفسية مثل القلق، والاكتئاب، واضطرابات التكيف، مشيرة إلى أن الأطفال غالبًا ما يكونوا الحلقة الأضعف؛ لأنهم يتأثرون سلوكيًا وعاطفيًا وبشكل مباشر.



وناقشت أبو عبيد مع الحضور الأسباب النفسية الكامنة خلف التفكك، مؤكدة أهمية الوقاية والدعم العلاجي المبكر لتعزيز التماسك الأسري والحدّ من التداعيات النفسية طويلة الأمد.



وسلطت المحامية هدى أبو عبيد، الضوء على موضوع "إفساد الرابطة الزوجية في القانون الأردني"، وعلى أثر التدخلات الخارجية أو السلوكيات غير المشروعة على تماسك الأسرة واستقرارها.



كما تناولتُ في حديثها الإطار القانوني الذي ينظّم العلاقة الزوجية في الأردن، مستندة إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني وأحكامه المتنوعة التي تسعى لحماية الأسرة وضمان استمراريتها في أجواء من الاحترام والتفاهم المتبادل.