خطة لرفع إنتاج غاز الريشة إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2034

حقل نفط
تعبيرية
 
الإثنين، 08-09-2025 08:57 ص

الوكيل الإخباري-   كشف مدير شركة البترول الوطنية الأردنية محمد الخصاونة، عن خطط استراتيجية لتطوير حقل غاز الريشة وزيادة إنتاجه بشكل تدريجي وصولاً إلى مستويات مرتفعة بحلول عام 2050.

وقال الخصاونة، إن الطاقة الإنتاجية الحالية للحقل تزيد على 75 مليون قدم مكعب يومياً، في حين تستهدف الخطة رفع الإنتاج 78 مليوناً نهاية عام 2025، وصولاً إلى 418 مليون قدم مكعب عام 2030، ليبلغ ذروته عند 500 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2034 ويستمر عند هذا المستوى حتى نهاية المشروع .

وأشار إلى أن حقل الريشة يزوّد حالياً محطة كهرباء الريشة بنحو 18–20 مليون قدم مكعب يومياً، إضافة إلى كميات بدأت شركة غاز الأردن بشرائها لتوزيعها على القطاع الصناعي، مع دخول شركتين جديدتين للتشغيل قبل نهاية العام.


ولفت الخصاونة إلى أن ذلك يرفع مساهمة الحقل إلى نحو 15% من إجمالي استهلاك الغاز المحلي بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2026.

 
 
