دائرة مراقبة الشركات: 6988 شركة مُسجلة حتى نهاية تشرين الثاني

05:24 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755816 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، إن أعداد الشركات المسجلة في 11 شهراً الماضية نمت بنحو تاريخي غير مسبوق منذ عام 2014، أي بنسبة 46 بالمئة مقارنةً بذلك العام، فضلاً عن أن محصلة رؤوس الأموال هي الأعلى على الإطلاق. اضافة اعلان





وأكد العرموطي أن هذه الأرقام تأتي التزاماً بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ونتيجةً للجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال والقرارات الاقتصادية التي تبنّتها.



وأكد كذلك أن دائرة مراقبة الشركات مستمرةٌ في التطور التكنولوجي لتحسين رحلة المستثمر عند تسجيل الشركات وتنفيذ التعديلات المالية والقانونية وإصدار الشهادات والوثائق بطريقة رقمية سريعة وآمنة.



وبحسب المعطيات الإحصائية للدائرة؛ ارتفع عدد الشركات المسجلة بالمملكة في 11 شهراً، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بنسبة 49 بالمئة مقارنةً مع الفترة نفسها من سنة الأساس 2019، وبنسبة 19 بالمئة عما كانت عليه لنفس الفترة من العام الماضي 2024.



وبلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة 6988 شركة، مقارنةً مع 4700 شركة لنفس الفترة من عام 2019، و5864 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي 2024.



وحسب أرقام إحصائية لدائرة مراقبة الشركات؛ بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة في 11 شهراً من العام الحالي ما يزيد على 422 مليون دينار، إذ كانت أعلى أنواع الشركات تسجيلاً من حيث العدد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 5103 شركات وبنسبة 73 بالمئة من الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 168 مليون دينار، تلتها شركات المساهمة الخاصة برؤوس أموال مسجلة تزيد عن 164 مليون دينار.



وأشارت الأرقام الإحصائية لدائرة مراقبة الشركات إلى انخفاض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها خلال 11 شهراً الماضية من العام الحالي بنسبة 73 بالمئة عما كانت عليه لنفس الفترة من عام 2019، وبنسبة 28 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي 2024.



وارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال خلال نفس الفترة بنسبة 602 بالمئة مقارنةً مع ما كانت عليه لنفس الفترة من عام 2019، وبنسبة 166 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي 2024.

تم نسخ الرابط





