وزير الطاقة: استئجار خزان غاز عائم بقيمة 20 مليون دينار لمدة عشر سنوات .. وانتهاء عقد سفينة الغاز العائمة

وقال الخرابشة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن السفينة كانت تكلف الخزينة نحو 70 مليون دينار سنويا.
وأضاف أن الوزارة تعمل الآن على إنشاء وحدة تخزين جديدة، على أن يجري الانتهاء منها خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشار الخرابشة إلى أن الوزارة قامت باستئجار خزان عائم للغاز بقيمة 20 مليون دينار ولمدة 10 سنوات على نظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
وبيّن أن الوزارة ماضية بالتوسع في عمليات التنقيب عن الغاز واستكمال برامج استكشاف البترول.
يذكر أن موازنة الوزارة للعام المقبل تقدر بنحو 64.5 مليون دينار.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة يصدر قراراً بتطوير كفاءات طبية وفنية في زراعة الأعضاء بالمملكة
-
التعليم العالي: إعفاء المبتعثين يدعم استقرار الجامعات والطلبة
-
تنمية أموال الأيتام في المفرق تمنح 140 مرابحة منذ بداية العام
-
هيئة الطاقة تعتمد رسماً رمزياً ثابتاً لإعادة وصل التيار للمرات اللاحقة
-
وسائل التواصل تقود انتشار الإشاعات وفق تقرير "أكيد"
-
تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية في الأردن
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي أبو هزيم وقيتوقة
-
دائرة مراقبة الشركات: 6988 شركة مُسجلة حتى نهاية تشرين الثاني