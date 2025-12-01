الإثنين 2025-12-01 07:01 م

وزير الطاقة: استئجار خزان غاز عائم بقيمة 20 مليون دينار لمدة عشر سنوات .. وانتهاء عقد سفينة الغاز العائمة

الإثنين، 01-12-2025 05:22 م
الوكيل الإخباري-   كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة انتهاء عقد سفينة الغاز العائمة في حزيران الماضي.اضافة اعلان


وقال الخرابشة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن السفينة كانت تكلف الخزينة نحو 70 مليون دينار سنويا.

وأضاف أن الوزارة تعمل الآن على إنشاء وحدة تخزين جديدة، على أن يجري الانتهاء منها خلال الربع الرابع من عام 2026.

وأشار الخرابشة إلى أن الوزارة قامت باستئجار خزان عائم للغاز بقيمة 20 مليون دينار ولمدة 10 سنوات على نظام الإيجار المنتهي بالتمليك.

وبيّن أن الوزارة ماضية بالتوسع في عمليات التنقيب عن الغاز واستكمال برامج استكشاف البترول.

يذكر أن موازنة الوزارة للعام المقبل تقدر بنحو 64.5 مليون دينار.
 
 


