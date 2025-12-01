الإثنين 2025-12-01 07:02 م

"الريادة النيابية" تؤكد أهمية مواكبة التحول الرقمي

الإثنين، 01-12-2025 05:53 م
الوكيل الإخباري-  أكدت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، برئاسة مؤيد العلاونة، أنها ستعمل وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتطلعات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بضرورة مواكبة التحول الرقمي لما له من دور محوري في تحفيز النمو الاقتصادي.اضافة اعلان


وبحسب بيان للجنة، أوضح العلاونة أن اللجنة ستركز في عملها على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، ودعم الريادة، وتطوير المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة والشركات الناشئة لتمكين التحول الرقمي في المملكة.

وأشار إلى أن مهام اللجنة تشمل دراسة القوانين والمقترحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والبريد والاتصالات، إضافةً إلى متابعة ملفات التحول الرقمي وبنيته التحتية.

وقال العلاونة إنه سيتم على الصعيد التشريعي مناقشة ودراسة مشاريع القوانين المحالة إلى اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن بينها مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية المعروض أمام اللجنة حالياً.

وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لبحث مختلف القضايا الواقعة ضمن اختصاصها، إلى جانب استقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين والتعامل معها وفق الأصول.
 
 


