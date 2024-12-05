دهس مواطن على دوار المدينة الطبية .. وإصابة بالغة بتصادم على طريق البتراء في اربد

الوكيل الإخباري- أفاد النقيب كفاح الهزايمة من مرتبات إدارة السير بوقوع حادث دهس أحد الأشخاص على دوار المدينة الطبية ، باتجاه مدخل الطوارئ ، حيث أكد الهزايمة بأن كوادر إدارة السير وكوادر الدفاع المدني تتواجد عند الدوار للتعامل مع الفضوليين وإعادة حركة السير للوضع الطبيعي ، متمنياً السلامة لجميع المواطنين . اضافة اعلان





كما بينت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع عدد من حوادث السير ، كان أبرزها حادث تصادم بين مركبتين على شارع "البترا" باتجاه مستشفى الملك المؤسس ، حيث نتج عن الحادث إصابة بالغة وإصابتين متوسطتين جرى إسعافهما إلى مستشفى الملك المؤسس .



كما وقع حادث تصادم بين مركبتي شحن "أحدهما قلاب محمل بمادة الفوسفات" على نزول النقب باتجاه العقبة ، حيث أصيب سائق القلاب إصابة متوسطة وجرى إسعافه باتجاه مركز القويرة الصحي ، كما أدى الحادث إلى انسكاب الحمولة على الشارع والتسبب بتحويل حركة السير باتجاه محطة رأس النقب القديمة

