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رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة العمل

G
أرشيفية
 
الجمعة، 02-05-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-نشرت رئاسة الوزراء اليوم الجمعة، عبر الموقع الإلكتروني المخصَّص للإعلان عن الوظائف القياديَّة العُليا، نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة العمل.

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وبإمكان الذين تقدَّموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدُّخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأوليَّة لطلباتهم.


ويتيح النِّظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدُّم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيَّام عمل، تبدأ من صباح يوم بعد غد الأحد الموافق للرابع من أيار، وتنتهي مع نهاية يوم الثلاثاء الموافق للسادس منه.

 
gnews

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