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رئيس الديوان الملكي يحضر جانبا من ورش قطاعي الزراعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي
العيسوي
 
الخميس، 17-07-2025 04:45 م

الوكيل الإخباري-    حضر رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الخميس، جانبا من ورش العمل القطاعية الخاصة بقطاع الزراعة والأمن الغذائي وقطاع الرعاية الصحية، التي تعقد في الديوان الملكي الهاشمي في سياق المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي.

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وقال العيسوي إن رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، تمثل خيارا وطنيا استراتيجيا، مشيرا إلى أن استضافة الديوان الملكي الهاشمي لهذه الورش، يعكس التزاما واضحا بتوجيهات جلالة الملك بضرورة تنفيذ الرؤية ضمن أطر زمنية محددة.


وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي تتكامل مع مسارات التحديث السياسي والإداري، ضمن رؤية ملكية شاملة هدفها الأول والأخير المواطن الأردني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له في مختلف المجالات.

 
 
gnews

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