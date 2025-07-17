رئيس الديوان الملكي يحضر جانبا من ورش قطاعي الزراعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية

وقال العيسوي إن رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، تمثل خيارا وطنيا استراتيجيا، مشيرا إلى أن استضافة الديوان الملكي الهاشمي لهذه الورش، يعكس التزاما واضحا بتوجيهات جلالة الملك بضرورة تنفيذ الرؤية ضمن أطر زمنية محددة.
وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي تتكامل مع مسارات التحديث السياسي والإداري، ضمن رؤية ملكية شاملة هدفها الأول والأخير المواطن الأردني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له في مختلف المجالات.
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