رئيس الديوان الملكي يزور مركز نازك الحريري للتربية الخاصة ويشيد بجهوده وبرامجه

الوكيل الإخباري- زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، مركز نازك الحريري للتربية الخاصة، حيث كان في استقباله نائب المدير العام محمد الشيخ، والمدير التنفيذي للمركز ميساء محاسنة، ومدير التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الرحامنة.

يشار على أن المركز تأسس عام 1985 كمؤسسة أهلية متخصصة في تقديم الرعاية والتعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تطور خلال نحو أربعة عقود ليصبح أحد المرجعيات الوطنية في مجال التربية الخاصة والتأهيل المهني.

وأشاد العيسوي بالمستوى المتميز للخدمات المقدمة في المركز، مؤكدًا أن ما يقوم به من جهود تربوية وإنسانية يعكس روح الإخلاص والتفاني، ويجسد الرؤية الملكية في بناء مجتمع تسوده قيم العدالة والرحمة، ويحتضن جميع أبنائه دون استثناء.



كما أعرب عن تقديره للقائمين على المركز لما يقدمونه من عمل نوعي يبعث على الفخر، ويعبر عن وعي وطني عميق بأهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة داعمة لهم في التعليم والتدريب والدمج المجتمعي.