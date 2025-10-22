رئيس الديوان الملكي يزور مركز نازك الحريري للتربية الخاصة ويشيد بجهوده وبرامجه

يشار على أن المركز تأسس عام 1985 كمؤسسة أهلية متخصصة في تقديم الرعاية والتعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تطور خلال نحو أربعة عقود ليصبح أحد المرجعيات الوطنية في مجال التربية الخاصة والتأهيل المهني.
كما أعرب عن تقديره للقائمين على المركز لما يقدمونه من عمل نوعي يبعث على الفخر، ويعبر عن وعي وطني عميق بأهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة داعمة لهم في التعليم والتدريب والدمج المجتمعي.
وأشار العيسوي إلى أن الرعاية المتواصلة التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني لهذه الفئات، والمتابعة الحثيثة من جلالة الملكة رانيا العبدالله لبرامج التعليم والطفولة وتمكين المرأة، تمثل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وترسيخ قيم التكافل الإنساني، ضمن نهج ملكي ثابت يضع الإنسان في صميم التنمية الوطنية.
