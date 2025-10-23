الخميس 2025-10-23 11:31 م
 

مصر .. عطل مفاجئ يضرب آلاف الهواتف المحمولة ومسؤول يكشف السبب

الخميس، 23-10-2025 09:39 م
الوكيل الإخباري-   فوجئ آلاف المصريين بعطلٍ مفاجئٍ ضرب هواتفهم المحمولة المستوردة من خارج البلاد، رغم تسديدهم الضريبة المفروضة وتسجيلهم البيانات، ما أثار التساؤلات بشأن المنظومة الجديدة.اضافة اعلان


وتعليقًا على الجدل الدائر، قال نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، وليد رمضان، إن العطل أصاب نحو 50 ألف هاتف محمول تم تسجيلها خلال عشرة أشهر على منظومة الضرائب الجديدة الخاصة بالهواتف المشتراة من خارج البلاد.

وأوضح رمضان، في تصريحاتٍ تلفزيونية، أن التوقف المفاجئ جاء بسبب خطأ في تسجيل هذه الهواتف على المنظومة الجديدة، التي تشترط تسجيل أي هاتف تم شراؤه من الخارج، ودفع الرسوم المحددة، تفاديًا لإيقاف خدمات الاتصالات عليه.

وأضاف أن من غير المنطقي إيقاف أي هاتف محمول تم تسديد الرسوم والضرائب المستحقة عليه، لكن عشرات الآلاف من الهواتف تم إيقافها مؤخرًا بسبب "أخطاء التسجيل"، داعيًا المواطنين المصريين المعنيين إلى الدخول إلى تطبيق "تليفوني" والتأكد من عدم مطالبتهم بأي رسوم متبقية.

وذكر أن هذه الهواتف المتوقفة دخلت إلى مصر عن طريق الأجانب في فترة الاستثناء من ضريبة الهواتف مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة، منوّهًا إلى أن الحل في هذه الأزمة هو دفع الضريبة مرة أخرى عن الهاتف.

وأشار إلى أنه يجري إعداد مذكرة بالهواتف الموقوفة حاليًا لإرسالها إلى مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث سبل حل الأزمة.

وأطلقت مصر بداية العام الجاري منظومة حوكمة الهاتف المحمول بهدف تنظيم استيراد أجهزة الهواتف المحمولة عبر الدوائر الجمركية، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية والجمركية، مع الحد من تهريب الأجهزة أو استغلال الإعفاءات بطرق غير قانونية.

وتتيح المنظومة إعفاء جهاز محمول واحد لكل راكب قادم من الخارج من الرسوم الجمركية، بهدف تسهيل دخول الأجهزة الشخصية مع ضمان عدم استغلال هذا الإعفاء في الأنشطة التجارية غير المشروعة. وتشير تقارير إلى أن السوق السوداء للهواتف المحمولة كانت تكلّف الدولة خسائر مالية كبيرة سنويًا قبل تطبيق المنظومة.

روسيا اليوم
 
 
