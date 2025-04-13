رئيس الوزراء يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة عمل رسميَّة

الوكيل الإخباري- غادر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة عمل رسمية، تستمر يومين.

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وتأتي الزيارة استكمالاً للزيارة الأخيرة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن، حيث سيجري رئيس الوزراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول سبل تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.