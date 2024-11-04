 
الإثنين 2024-11-04 08:31 م
 

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية أستونيا

رئيس الوزراء ورئيس جمهورية أستونيا
رئيس الوزراء ورئيس جمهورية أستونيا
الإثنين، 04-11-2024 07:05 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، رئيس جمهورية أستونيا ألار كاريس الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة تستمر عدة أيام.

اضافة اعلان


وبحث رئيس الوزراء مع رئيس جمهورية أستونيا خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، سيما في مجالات التكنولوجيا ورقمنة خدمات الصحة والتعليم والريادة والابتكار والسياحة وتشجيع السياح من أستونيا لزيارة المملكة.


وأكدا، دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين باستكشاف فرص ومجالات التعاون والشراكة والاستثمار، مشيرين بهذا الصدد إلى أهمية عقد ملتقى الأعمال الأردني الأستوني في عمان غدا.


واستعرض رئيس الوزراء رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.


ولفت حسّان إلى ضرورة البحث والتوصل إلى اتفاقيات تسهم في تشجيع الاستثمار بين البلدين.


كما بحث رئيس الوزراء ورئيس جمهورية أستونيا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة وحربها على لبنان، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على استمرارية التنسيق والمشاورات السياسية بين البلدين استنادا الى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.


وأكد رئيس الوزراء على الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والحرب على لبنان، وتجنب التصعيد الخطير في المنطقة.


وثمن حسّان دعم أستونيا لحل الدولتين ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى 7 آلاف جندي

كتائب القسام

فلسطين القسام تبث صور استهداف 4 جنود ودبابة ميركافا بمخيم جباليا

تعبيرية

أخبار محلية مجلس محافظة الكرك يلتقي نواب المحافظة

علم سوريا

عربي ودولي قصف إسرائيلي يستهدف جنوب دمشق

مركز دفاع مدني

خاص بالوكيل الامن يكشف عن سبب الحادث المروع على طريق الزرقاء

البريد الأردني

أخبار محلية البريد الأردني يشارك باجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي

رئيس الوزراء ورئيس جمهورية أستونيا

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية أستونيا

قصف عنيف على غزة

فلسطين مدير مستشفى كمال عدوان: المبنى يتعرض لقصف عنيف



 


الأكثر مشاهدة