رئيس الوزراء يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وذلك خلال لقائه اليوم الأحد، رؤساء الكنائس في مطرانية الروم الكاثوليك، يرافقه عدد من الوزراء.

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وقال رئيس الوزراء: “هذا يوم تسود فيه مشاعر المحبة والتآخي التي ميزت المجتمع الأردني، بقيادته الهاشمية الحكيمة”، مضيفا: كلنا شركاء في مسيرة الأردن المباركة، وبتنوعه، وبنسيجه الاجتماعي القوي، وبقيم الوسطية والاعتدال التي تجمعنا.. وهذا مصدر اعتزاز لنا جميعا.



وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: “الأردن الذي تتجاور فيه الكنائس والمساجد، ويحتضن أضرحة الشهداء والصحابة هو أرض عماد المسيح عليه السلام، وهو درب الأنبياء الذين حملوا رسالة الخير والمحبة والسلام الممتدة فينا منذ الأزل”.. مشددا على أن “لا مكان في أردن الخير والنور للكراهية والتطرف والإقصاء والفتن، ولن يكون بإذن الله”.



وأشار رئيس الوزراء إلى أننا ننهي عاما شهدنا فيه المعاناة والظلم والوحشية بحق إخوتنا وأخواتنا في فلسطين وغزة، مؤكدا أنه لا بد من رفع الظلم والقهر عنهم.