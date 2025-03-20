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رئيس الوزراء يهنىء بفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على نظيره الفلسطيني

جعفر حسان
جعفر حسان
 
الخميس، 20-03-2025 11:37 م

الوكيل الإخباري-    هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منتخبنا الوطني لكرة القدم بفوزه على منتخب فلسطين الشقيق في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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وقال رئيس الوزراء في تغريدة على حسابه على منصة "اكس مبارك للنشامى هذا الفوز المستحق وإن شاء الله خطوة على طريق التأهل للمونديال العالمي"، متمنيًا لمنتخبنا التوفيق في المباريات المقبلة.

 
 
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