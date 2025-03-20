رئيس الوزراء يهنىء بفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على نظيره الفلسطيني

وقال رئيس الوزراء في تغريدة على حسابه على منصة "اكس مبارك للنشامى هذا الفوز المستحق وإن شاء الله خطوة على طريق التأهل للمونديال العالمي"، متمنيًا لمنتخبنا التوفيق في المباريات المقبلة.
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