رئيس الوزراء يهنىء بفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على نظيره الفلسطيني

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منتخبنا الوطني لكرة القدم بفوزه على منتخب فلسطين الشقيق في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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