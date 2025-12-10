رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الحرس الملكي الخاص

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرح قدمه قائد الحرس الملكي الخاص عن سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والفعالية.
واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على التطوير والتحديث الذي وصلت اليه مجموعة حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه مرتبات الحرس الملكي الخاص من احترافية عالية في تنفيذ الواجبات الموكولة إليهم.
