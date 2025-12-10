رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الحرس الملكي الخاص

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مجموعة حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، التابعة لقيادة الحرس الملكي الخاص، وكان في استقباله قائد الحرس.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرح قدمه قائد الحرس الملكي الخاص عن سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والفعالية.