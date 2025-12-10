الأربعاء 2025-12-10 06:31 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الحرس الملكي الخاص

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الحرس الملكي الخاص
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الحرس الملكي الخاص
الأربعاء، 10-12-2025 04:53 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مجموعة حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، التابعة لقيادة الحرس الملكي الخاص، وكان في استقباله قائد الحرس.

اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرح قدمه قائد الحرس الملكي الخاص عن سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والفعالية.


واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على التطوير والتحديث الذي وصلت اليه مجموعة حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه مرتبات الحرس الملكي الخاص من احترافية عالية في تنفيذ الواجبات الموكولة إليهم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الأردن وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية

واشنطن تقترح منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا

عربي ودولي واشنطن تقترح منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا

ب

عربي ودولي وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة لزيارة إيران

أمين عام "التربية" يبحث مع وفد صيني التعاون المشترك

أخبار محلية أمين عام "التربية" يبحث مع وفد صيني التعاون المشترك

ل

أخبار محلية الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الدوحة

المعايطة: قانون الأحزاب الجديد خطوة إصلاحية لتعزيز الحاكمية الداخلية

أخبار محلية المعايطة: قانون الأحزاب الجديد خطوة إصلاحية لتعزيز الحاكمية الداخلية

أنشطة تنموية وشبابية متنوعة في عدد من المحافظات

أخبار محلية أنشطة تنموية وشبابية متنوعة في عدد من المحافظات

ل

أخبار محلية الملك يلتقي متقاعدين عسكريين خدموا معه في القوات الخاصة



 






الأكثر مشاهدة