الأربعاء 2025-12-10 11:37 م

هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تزويد المواطنين بالطاقة

هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تزويد المواطنين بالطاقة
هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تزويد المواطنين بالطاقة
الأربعاء، 10-12-2025 09:55 م
الوكيل الإخباري-   أكّد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، تكثيف إجراءات المتابعة والتفتيش على جاهزية منظومة التزويد في قطاع الطاقة، بالتنسيق المباشر مع شركات الكهرباء ومحطات المحروقات ووكالات الغاز، لضمان استدامة الخدمة لجميع المواطنين خلال الظروف الجوية الراهنة.اضافة اعلان


وقال السعايدة، اليوم الأربعاء، إن مركز المراقبة والطوارئ وفرق الضابطة العدلية في الهيئة يعملون على مدار الساعة لمتابعة استقرار الشبكة الكهربائية ومستويات الأحمال، وتفعيل آليات الاستجابة الفورية بالتنسيق مع مراكز التحكم والفرق الميدانية لدى مزودي الخدمة، بما يعزز الاعتمادية ويضمن جاهزية المنظومة في مختلف مناطق المملكة.

ودعا المواطنين إلى التواصل الفوري مع مراكز خدمات المشتركين لدى شركات الكهرباء أو مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالتزويد، مؤكداً استمرار الهيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الجاهزية وضمان خدمة آمنة ومستقرة في جميع أنحاء المملكة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ن

عربي ودولي ترامب يتصل بقادة أوروبا لبحث جهود السلام في أوكرانيا وسط توترات متصاعدة

الأرصاد: المنخفض يتعمّق وتقلبات جوية حادة تضرب أغلب المحافظات

الطقس الأرصاد: المنخفض يتعمّق وتقلبات جوية حادة تضرب أغلب المحافظات

الجاهزية القصوى في البلديات لمواجهة السيول يوم الخميس

أخبار محلية الجاهزية القصوى في البلديات لمواجهة السيول يوم الخميس

ب

طب وصحة مكملات زيت السمك تقدم فائدة قلبية مهمة لمرضى الغسيل الكلوي

فيضانات شديدة في سريلانكا تتسبب بمقتل نحو 650 شخصًا

عربي ودولي فيضانات شديدة في سريلانكا تتسبب بمقتل نحو 650 شخصًا

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة مع تساقط البرد في العاصمة ومناطق أخرى

الطقس الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة مع تساقط البرد في العاصمة ومناطق أخرى

ق

أسواق ومال الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس



 






الأكثر مشاهدة