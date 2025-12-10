هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تزويد المواطنين بالطاقة

09:55 م

الوكيل الإخباري- أكّد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، تكثيف إجراءات المتابعة والتفتيش على جاهزية منظومة التزويد في قطاع الطاقة، بالتنسيق المباشر مع شركات الكهرباء ومحطات المحروقات ووكالات الغاز، لضمان استدامة الخدمة لجميع المواطنين خلال الظروف الجوية الراهنة. اضافة اعلان





وقال السعايدة، اليوم الأربعاء، إن مركز المراقبة والطوارئ وفرق الضابطة العدلية في الهيئة يعملون على مدار الساعة لمتابعة استقرار الشبكة الكهربائية ومستويات الأحمال، وتفعيل آليات الاستجابة الفورية بالتنسيق مع مراكز التحكم والفرق الميدانية لدى مزودي الخدمة، بما يعزز الاعتمادية ويضمن جاهزية المنظومة في مختلف مناطق المملكة.



ودعا المواطنين إلى التواصل الفوري مع مراكز خدمات المشتركين لدى شركات الكهرباء أو مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالتزويد، مؤكداً استمرار الهيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الجاهزية وضمان خدمة آمنة ومستقرة في جميع أنحاء المملكة.

