هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تزويد المواطنين بالطاقة

وقال السعايدة، اليوم الأربعاء، إن مركز المراقبة والطوارئ وفرق الضابطة العدلية في الهيئة يعملون على مدار الساعة لمتابعة استقرار الشبكة الكهربائية ومستويات الأحمال، وتفعيل آليات الاستجابة الفورية بالتنسيق مع مراكز التحكم والفرق الميدانية لدى مزودي الخدمة، بما يعزز الاعتمادية ويضمن جاهزية المنظومة في مختلف مناطق المملكة.
ودعا المواطنين إلى التواصل الفوري مع مراكز خدمات المشتركين لدى شركات الكهرباء أو مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالتزويد، مؤكداً استمرار الهيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الجاهزية وضمان خدمة آمنة ومستقرة في جميع أنحاء المملكة.
