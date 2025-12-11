"العلوم التطبيقية" تحتفي بعام من التميز برعاية دولة السيد سمير الرفاعي الأكرم

10:12 ص

الوكيل الإخباري- برعاية كريمة من دولة السيد سمير الرفاعي، وبحضور شخصيات وطنية بارزة وممثلين عن عدد من السفارات والملحقيات الدبلوماسية، أقامت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة حفل إنجازاتها السنوي، في فعالية حملت طابعًا وطنيًا يعكس صورة الأردن المتقدم في التعليم والابتكار.





وجاء الحفل تتويجًا لعام من العمل والإنجاز، استعرضت خلاله الجامعة أبرز محطاتها الأكاديمية والبحثية، وتقدمها في التصنيفات العالمية، إلى جانب النجاحات التي حققها طلبتها وأعضاء هيئة التدريس محليًا ودوليًا. وهي إنجازات تنسجم مع المسيرة الوطنية الأردنية في دعم التعليم النوعي وتمكين الشباب. وكان أهمها؛ حصول مختبر التشريح المجهري على اعتماد الاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية كأول مركز خارج أوروبا. كما حافظت الجامعة – وللعام الثاني على التوالي – على صدارة الجامعات الأردنية كافة في تصنيف التايمز العالمي، ضمن الفئة (401–500) على مستوى جامعات العالم. وعلى صعيد الكليات، نالت كلية الأعمال الاعتماد الأمريكي AACSB، لتكون الثالثة على مستوى الأردن، ومن بين 6% فقط من كليات الأعمال حول العالم التي تحقق هذا الاعتماد المرموق. واختُتمت سلسلة الإنجازات بدخول الجامعة لأول مرة ضمن تصنيف Shanghai العالمي للتخصصات الأكاديمية، لتصبح أول جامعة خاصة في الأردن تجمع بين أقوى ثلاثة تصنيفات عالمية هي: QS – Times – Shanghai.



وفي كلمته خلال الحفل، أعرب دولة السيد سمير الرفاعي عن تقديره لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، مثمنًا مسيرتها الأكاديمية المتميزة وما حققته من إنجازات لافتة على المستويين المحلي والدولي، مؤكدًا ثقته بأن الجامعة ستواصل حضورها الريادي، ومشيرًا إلى أنه سيبقى داعمًا لمسيرتها الحالية والمستقبلية.



وفي أجواء احتفالية مميزة، تزامن الحفل مع مباراة المنتخب الأردني أمام المنتخب المصري، حيث حرصت الجامعة على بث المباراة ضمن الفعاليات، ليجتمع الحضور على الاحتفاء بالإنجاز الأكاديمي من جهة، ودعم المنتخب الوطني من جهة أخرى.



واختُتم الحفل بكلمة لرئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور هيثم عبدالله أبو خديجة الذي توجه بالشكر إلى جميع القائمين على هذه الإنجازات من عمداء وأكاديميين وإداريين وطلبة، مقدرًا رعاية دولة السيد سمير الرفاعي وحضوره الكريم، وموجهًا الشكر كذلك لممثلي السفارات والملحقيات والقامات الوطنية التي شاركت في هذه الأمسية.



وأكدت الجامعة أن هذه المناسبة رسمت محطة جديدة في مسارها نحو التميز، ورسخت دورها كشريك أساسي في دعم مسيرة التطور الوطني والارتقاء بالتعليم العالي في الأردن.

